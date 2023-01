Grupo Agroponiente präsentiert auf der FRUIT LOGISTICA die Neuheiten des Unternehmens

Grupo Agroponiente wird auf der FRUIT LOGISTICA in Halle 8.2 mit einem 48 m2 grossen Stand vertreten sein. Dort wird das Unternehmen u.a. seine Fortschritte auf dem europäischen und weltweiten Obst- und Gemüsemarkt präsentieren. Die Besucher des Standes können sich über die Betriebsabläufe und Strukturen von Agroponiente informieren, sowie über die neu eröffneten Büros in den Niederlanden, von wo aus das almeriensische Unternehmen den nordeuropäischen Markt effizienter und direkter bedienen kann.



Der Großteil der Produktion konzentriert sich in Almeria. Daneben gibt es Produktions-und Vertriebsniederlassungen in verschiedenen Ländern Europas und Afrikas, die bereits mit voller Kapazität arbeiten, um das globale Angebot zu konsolidieren, das sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt hat.



Neben diesen Parametern wird die Gruppe die Branche über die Ergebnisse dieses Transformationsprozesses informieren, der bereits konkrete Resultate zeigt: ihre Produktions- und Vermarktungskapazität während des ganzen Jahres unter optimalen Bedingungen und ihre breite Produktpalette, sowohl die traditionellen (Tomaten, Gurken, Paprika, Zucchini, Auberginen, Bohnen in den verschiedensten Varianten) als auch Saisonfrüchte (Melonen, Wassermelonen) und tropischen Früchte, sowie andere Möglichkeiten, bei denen das Unternehmen sich im Konsolidierungsprozess befindet.



Und all dies unter einer Prämisse, die zu einem grundlegenden Bestandteil der Philosophie der Agroponiente-Gruppe geworden ist: die Transversalität der Nachhaltigkeit in all ihren Prozessen und Tätigkeiten als Schlüsselelement für alle Interessengruppen des Unternehmens. Der Stand auf der Fruit Logistica wird besonders deutlich machen, dass es dem Unternehmen gelungen ist, die Nachhaltigkeit als grundlegendes Element in alle Bereiche seiner Tätigkeit einzubringen, von der Produktion bis zur Logistik. Eine Geschäftspolitik, die dazu geführt hat, dass das Unternehmen seine Emissionen und seinen CO2-Fußabdruck in weniger als einem Jahr um mehr als 50 % reduziert und seine Produktions- und Betriebsstruktur verändert hat.



Imanol Almudí, CEO von Grupo Argroponiente, erklärte: „Zweifellos ist die FRUIT LOGISTICA eine sehr wichtige Veranstaltung für die internationale O+G-Branche. Grupo Agroponiente verfügt über umfangreiche Erfahrungen solcher Messeteilnahmen und der optimalen Nutzung der dort durchgeführten Aktivitäten, um den Rest des Jahres davon profitieren zu können. Diesmal wird die Fruit Logistica jedoch eine besondere Bedeutung für uns haben, denn es ist an der Zeit, Aktivitäten zu präsentieren, die wir durchgeführt haben, um Agroponiente zu einem international führenden Unternehmen zu machen. Ein Prozess, der bereits Ergebnisse in Form von Zahlen gebracht und einen klaren Wachstums- und Konsolidierungsprozess eingeleitet hat. Es wird eine sehr wichtige Messe für uns sein, und wir werden sie als weiteres Element in unserem Wachstums- und internationalen Expansionsprozess nutzen." Grupo Agroponiente/d.s.