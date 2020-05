World Horti Center: Webinarreihe zu Perspektiven des Gartenbaus

In der ersten Ausgabe von EAT THIS! forderte der Architekt und Journalist Rem Koolhaas vom grünen Sektor eine stärkere Verlinkung zum Verbraucher. Nach Angaben des World Horti Centers verfolgten mehr als 1000 Teilnehmer die Veranstaltung.



In Zusammenhang mit Koolhaas Ausstellung 'Countryside - The Future' im Guggenheim Museum in New York verwies der Architekt auf die herausragende Rolle, die der Gartenbau innerhalb der globalen Entwicklungen spielt. "Der Sektor ist in den Bereichen Nachhaltigkeit, Energie und Produktion bereits sehr aktiv, und in den Unternehmen herrscht großes Engagement. Die Branche muss härter daran arbeiten, eine Verbindung zur Gesellschaft zu finden, um Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu finden“, so Koolhaas.



Mit der Webinarreihe wollen die Organisatoren, World Horti Center und Nethwork, Akteure innerhalb und außerhalb des Gartenbausektors zu Wort kommen lassen. In der zweiten Ausgabe, die am 13. Mai um 16 Uhr stattfindet, wird sich Clemens Driessen, Philosoph an der Universität Wageningen, mit der Entwicklungsgeschichte des Gartenbaus befassen und aus philosophischer Sicht einen Blick auf die Zukunft der gesunden Ernährung werfen.