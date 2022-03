Weltweit erste Apfelsommeliers aus Südtirol

Im Bild (die Maske wurde nur für das Foto abgenommen, v.l.u.): Kevin Trafoier (VIP), Iris Schwarzer (IDM Südtiro), Gerhard Eberhöfer (VIP), Claudia Klammsteiner (Südtiroler Apfelkonsortium), Hannes Tauber (VOG)

Südtirols Apfelwelt und ganz Südtirol dürfen auf eine neue Weltneuheit stolz sein: Seit wenigen Tagen sind hier die ersten 17 Apfelsommeliers der Welt im Amt. Nach drei Monaten Ausbildung haben sie nun ihre Prüfung abgelegt und starten durch. Der Lehrgang wurde vom Südtiroler Apfelkonsortium gemeinsam mit dem Südtiroler Bauernbund entwickelt und erstmals durchgeführt.



Südtiroler Wein- und Käsesommeliers gibt es bereits so einige. Nun kann sich Südtirol auch über erste Apfelsommeliers freuen. Wie das Südtiroler Apfelkonsortium mitteilt, haben die 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten Lehrgangs zum Apfelsommelier aus Südtirol drei Monate lang alles rund um den Südtiroler Apfel gelernt. Neben Sortenlehre, Gesundheit und Ernährung standen auch Sensorik, Rhetorik und vieles mehr auf dem Programm. So auch die richtige Anwendung in der Küche und die rechtlichen Aspekte eines Apfels wie beispielsweise die Herkunft. Ein Lehrgang, der den Südtiroler Apfel von allen Seiten beleuchtet – theoretisch sowie praktisch. Am Lehrprogramm standen Theoriestunden, aber auch Exkursionen zum Versuchszentrum Laimburg, zu VOG Products, zum NOI Tech Park und zum Apfelhotel Torgglerhof in Saltaus. Darauf folgten schriftliche und mündliche Prüfungen unter den kritischen Augen und Ohren der Prüfungskommission, bestehend aus Sabine Öttl (Versuchszentrum Laimburg), Reinhard Dissertori (Südtiroler Bauernbund) und Christof Pichler (Handelskammer Bozen).



Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren erfolgreich – Südtirol darf sich ab sofort über 17 neue Apfelsommeliers freuen. Ein Titel, der auch mit Aufgaben verbunden ist. „Die Absolventen und Absolventinnen des Lehrganges überzeugten in den Prüfungsgesprächen mit einer 360-Grad-Sicht auf den Apfel als auch mit ihren rhetorischen Fähigkeiten. Ich bin mir sicher, dass sie mit ihrer Begeisterung ausgezeichnete Botschafter für den Südtiroler Apfel sein werden“, freut sich Sabine Öttl vom Versuchszentrum Laimburg.



Die Apfelsommeliers haben nun die Aufgabe, das Erlernte weiterzugeben, andere Personen in diesem Bereich zu schulen und ein Sprachrohr für den Südtirol Apfel zu sein, etwa durch Beratungen in Restaurants oder Apfelverkostungen. Nach den guten Erfahrungen aus der ersten Auflage des Lehrgangs arbeite man nun schon an einer Neuauflage, teilt das Südtiroler Apfelkonsortium mit, wo auch weitere Infos angefragt werden können.