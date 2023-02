VentureFruitTM stellt erste und gezielt auf Hitzetoleranz gezüchtete Apfelsorte vor

Morgan Rogers (General Manager VentureFruitTM, Gareth Edgecombe (CEO T&G Global), Markus Pöllinger (Aufsichtsratsvorsitzender BayWa Global Produce), Benedikt Mangold (CEO BayWa Global Produce) Foto: BayWa

Nach zwanzigjähriger Züchtungs- und Entwicklungsarbeit im Rahmen des Hot Climate Partnership wurde am 9. Februar bei der FRUIT LOGISTICA in Berlin die, nach Angaben der BayWa Global Produce GmbH, weltweit erste und gezielt auf Hitzetoleranz gezüchtete Apfelsorte vorgestellt.



Über fünf Jahre lang habe die Sorte unter der Bezeichnung HOT84A1 umfangreiche Forschungs- und Anbauversuche durchlaufen. Nun wurde sie unter dem Markennamen Tutti™ für den kommerziellen Anbau in den Markt eingeführt.



„Tutti™ ist ein Apfel, der sowohl die Anforderungen der Obstproduzenten als auch der Konsumenten an ein exzellentes Produkt erfüllt“, sagt Morgan Rogers, General Manager von VentureFruit™. „Angesichts des weltweiten Klimawandels ist die Entwicklung innovativer, neuer Sorten, die auch hohen Temperaturen standhalten, von entscheidender Bedeutung. Mit Sorten wie Tutti™ ermöglichen wir es Obstproduzenten weltweit, ihren Anbau an veränderte Klimabedingungen anzupassen sowie nachhaltig zu wirtschaften und können Verbrauchern gleichzeitig qualitativ hochwertige, wohlschmeckende Äpfel anbieten“, sagt Morgan Rogers.



Durch zunehmend extremere Tagestemperaturen von über 40°C im Sommer und wärmere Nächte sind Kernobstproduzenten in vielen Anbaugebieten mit steigenden Herausforderungen in der Qualitätsproduktion konfrontiert. Tutti™ wurde gezielt gezüchtet, um auch unter diesen heißen klimatischen Bedingungen den Anbau knackiger Früchte mit leuchtend roter Farbe und besten Geschmackeigenschaften zu ermöglichen. Dabei wächst Tutti™ ebenfalls unter anderen Anbaubedingungen erfolgreich und wurde in den letzten Jahren in ganz Europa getestet, beispielsweise in Italien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und im Vereinigten Königreich.



„Nach dem Launch steht Tutti™ nun allen Interessierten aus ganz Europa zur Lizenzierung offen, um diese innovative, neue Sorte anzubauen“, sagt Morgan Rogers.

Das Hot Climate Partnership wurde 2002 aufgrund der wachsenden Herausforderungen im Obstbau in Spanien gegründet und ist eine Kooperation zwischen dem spanischen Institut für Agrarforschung und Technologie (IRTA), der neuseeländischen Plant & Food Research, dem katalanischen Obsterzeugerverband Fruit Futur und dem Genetik- und Sortenmanagementunternehmen VentureFruit™. Als Tochterunternehmen des zu BayWa Global Produce gehörenden, neuseeländischen Frischobstanbieters T&G Global ist VentureFruit™ exklusiver Vermarktungspartner des Hot Climate Partnership und mit der Lizenzierung der Sorten betraut.



Gareth Edgecombe, Chief Executive von T&G Global, sagt, die Stärke des einzigartigen Hot Climate Partnership liegt in der Kombination von wissenschaftlichem, anbautechnischem und kommerziellem Know-how. „Die potenziellen Auswirkungen des Klimawandels auf den weltweiten Apfel- und Birnensektor können nicht von einem einzigen Unternehmen bewältigt werden, sondern erfordern Zusammenarbeit, Wissensaustausch, Engagement und eine Vision für das, was möglich ist", so Gareth Edgecombe. „Durch das Engagement unserer Partner und Testpartner trägt das Hot Climate Partnership sowohl den veränderten Bedingungen durch den Klimawandel als auch dem Bedarf an Anpassungsmöglichkeiten Rechnung. Innovative Sorten wie Tutti™ können unter wärmeren Bedingungen und steigenden Temperaturen erfolgreich angebaut werden und gleichzeitig dazu beitragen, neue Anbauregionen zu erschließen, die aufgrund ihrer klimatischen Bedingungen bisher für die Produktion von Äpfeln und Birnen ungeeignet waren. Es sind innovative Lösungen wie Tutti™, die unsere Branche braucht, um den sich wandelnden Bedürfnissen unserer weltweiten Stakeholder gerecht zu werden und sicherzustellen, dass wir den Kernobstsektor weiterhin nachhaltig und widerstandsfähig ausbauen."



Der Name Tutti™ entstammt dem Italienischen und bedeutet übersetzt so viel wie „alle zusammen". Damit spiegelt der Name die Kernidee des Hot Climate Partnership wider: gemeinsam innovative Lösungen entlang der Wertschöpfungskette für Erzeuger, Verbraucher und Einzelhändler zu schaffen. Dabei vereint der Markenname den Nutzen für den Erzeuger im Anbau mit den besten Geschmackseigenschaften für Kunden und Konsumenten. Der Markenslogan „love every bite“ unterstreicht diesen Anspruch.