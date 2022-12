Tim Strübing wird neuer Geschäftsführer bei Obst vom Bodensee

Foto: Globus/Obst vom Bodensee

Zum 1. Mai 2023 wird Tim Strübing als neuer Geschäftsführer zur Obst vom Bodensee Vertriebsgesellschaft mbH (OvB) nach Friedrichshafen an den Bodensee wechseln. Derzeit ist Strübing bei der Globus Markthallen Holding GmbH & Co. KG als Geschäftsbereichsleiter für das gesamte Obst- und Gemüsesortiment verantwortlich.



Als erfahrener Manager verfügt er über ein fundiertes Know-how innerhalb der Einkaufs-, Vermarktungs- und Produktionsbereiche. Ein starkes Branchennetzwerk und die große Leidenschaft für die heimische Obst- und Gemüseproduktion runden sein Profil ab. „Die Aufgabe ist anspruchsvoll, aber wir sind uns sicher, mit Tim Strübing den richtigen Kandidaten gefunden zu haben, um die OvB als größten Vermarkter von Tafelobst in Süddeutschland auf einen noch erfolgreicheren Kurs zu führen“, erklärt Dr. Christian Rothfuss, Geschäftsführer der OvB sowie deren Gesellschafter der BayWa Obst GmbH & Co. KG.

Mit seinen exzellenten Beziehungen zum Handel werde Strübing die Position der OvB als zuverlässiger, leistungsfähiger Partner und erfahrenes Vermarktungsorgan der genossenschaftlich organisierten Erzeugerinnen und Erzeugern in den Einzugsgebieten Bodensee und Neckar für die Zukunft stärken und strategisch weiterentwickeln.



„Ich bin fest davon überzeugt, dass die Obstproduktion am Bodensee derzeit einen Stellenwert in der Branche genießt, der über ein sehr großes Ansehen seiner Produkte und Produzenten verfügt, jedoch noch deutlich stärker entwickelt werden kann und muss“, erklärt der designierte OvB-Geschäftsführer Strübing. „Dies gilt auch in Gänze für die Wertschätzung heimisch erzeugter landwirtschaftlicher Produkte.“ Zwar prägen Erfahrung, Tradition, Innovation und hervorragende klimatische Bedingungen den Obstanbau in Deutschland, dennoch stehen im vermarktenden Handel, in aktuellen Zeiten der Konsumzurückhaltung, ein anhaltender Preiskampf und die Schnäppchenmentalität im Vordergrund.



Mit Blick auf die neue Herausforderung, erklärt Strübing: „Wir befinden uns aufgrund der Gemengelage

deutschlandweit in einem äußerst angespannten wirtschaftlichen Umfeld, in dem sich die Verbraucherinnen

und Verbraucher stark an Preiseinstiegs- und Aktionssortimenten orientieren und somit sowohl die qualitativ hochwertigen Regionalsortimente als auch die biologische Produktpalette etwas in den Hintergrund gerückt sind.“ Weiter sagt Strübing: „Wir werden unseren Teil beitragen, diesen Trend umzukehren und die Mehrwerte unseres qualitativ hochwertigen Sortimentes wieder in den Vordergrund zu stellen.“ Dies gehe nur gemeinsam mit einer engen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit der Produktion, der Vermarktung und der Kunden. Aktuell übernehmen Nico Grundler und Dr. Christian

Rothfuss als Vertreter der Gesellschafter VEBO-Frucht-Verkaufsgemeinschaft und BayWa Obst GmbH & Co. KG die Aufgaben der Geschäftsführung gemeinschaftlich. Mit der Auswahl eines neuen Geschäftsführers habe man sich bewusst Zeit genommen, um den richtigen Kandidaten für eine langfristig stabile und umsatzstarke Zukunft zu finden, erklären beide Geschäftsführer. In den Auswahlprozess war zudem mit Dr.

Egon Treyer die Erzeugerorganisation Marktgemeinschaft Bodensee eG (MaBo) eng involviert.