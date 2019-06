Spargel- und Beerenanbauer e. V.: Heidelbeerernte 2019 beginnt – gelegentlicher Sommerregen durchaus erwünscht

Die Dürre des vergangenen Sommers macht den niedersächsischen Heidelbeeranbauern noch immer zu schaffen. „Wir erwarten 2019 definitiv keine Rekordernte“, sagte Heiner Husmann, Vorstandsmitglied in der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer e. V. Grund zur Sorge, was die Erntemenge betrifft, bestehe allerdings nicht, so Husmann. „Derzeit gehen wir von einer durchschnittlichen Erntemenge und einer hervorragenden Qualität der Beeren aus.“



Doch die extreme Trockenheit des vergangenen Jahres sei auch heute noch in den Plantagen sichtbar. Die Feuchtigkeit des Winters hat auf vielen Standorten bei weitem nicht ausgereicht, um die Defizite des vergangenen Sommers auszugleichen. Dies führt zu sehr unterschiedlichen Beständen, je nach Wasserspeicherfähigkeit der Böden, auf denen die Beerensträucher wachsen. „Wir sehen viele Lücken“, so Husmann. Dann tragen die Sträucher einfach keine oder deutlich weniger Früchte als auf besser versorgten Standorten. Selbst die Ernte 2019 könne durch die leeren Wasserspeicher im Boden noch empfindlich gestört werden, meint der Heidelbeeranbauer und wünscht sich zur Haupternte zwischen Juli und September regelmäßig schönen Sommerregen: „In diesem Jahr brauchen wir regelmäßig Wasser von oben für einen ordentlichen Beerenertrag und eine gute Qualität der Früchte.“ Sonst müssten die Beerenanbauer mit Bewässerung nachhelfen, das aber sei nie so gut wie ab und an ein Regenschauer.

Größere Mengen Heidelbeeren für die Belieferung des Lebensmitteinzelhandels werden in Niedersachsen ab der 1. Juliwoche geerntet. Die Selbstpflücke, zu der viele Betriebe ihre Kunden direkt in die Plantage einladen, beginne etwas später.

Kulturheidelbeeren sind in Deutschland die meistgeernteten Strauchbeeren. Mit großem Abstand den größten Anteil an der Ernte hat das Bundesland Niedersachsen, wo rund 75 % der deutschen Ernte anfallen. In 162 Betrieben wurden 2018 in Niedersachsen 8.457 t Heidelbeeren geerntet, deutschlandweit waren es in 453 Betrieben 12.764 t. Nennenswerte Anbauflächen liegen auch in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Die Heidelbeeranbaufläche in Deutschland ist seit 2012 um rund zwei Drittel gestiegen und lag 2018 bei rund 3.040 ha, davon lagen 1.921 ha in Niedersachsen. Quelle Stat. Bundesamt 2018