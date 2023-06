Prominent regt den Verkauf mit Erkenntnissen aus dem Neuromarketing an

Tim Zuidgeest von Unravel Research - auf Einladung von Prominent auf der Bühne des Global Tomato Congress. Foto: Prominent

Um ein vollständiges Bild davon zu erhalten, was die Konsumenten tatsächlich bewegt, und dabei auch ihre unbewussten Überlegungen einzubeziehen, hat sich Prominent mit Unravel Research zusammengetan, einem Spezialisten für Neuromarketing. Mitbegründer Tim Zuidgeest hatte im Rahmen des Global Tomato Congress in Rotterdam einige der daraus entstandenen Erkenntnisse vorgestellt.



Nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in Deutschland, Großbritannien und Polen setzt Prominent auf Shopper Research, um die Trends bei den Kunden im Einzelhandel zu ermitteln. „Welche Kaufentscheidungen treffen sie zu welchem Zeitpunkt und warum? Mit den Ergebnissen dieser Untersuchungen können wir noch besser auf die Bedürfnisse der Konsumenten unserer Produkte eingehen", ist Wim van den Berg, Marketingleiter bei Growers United, überzeugt. „Dennoch sind einige Untersuchungsergebnisse nicht in Stein gemeißelt. So stellt sich zum Beispiel manchmal heraus, dass die Verbraucher im Moment der Kaufentscheidung am Regal im Geschäft doch eine andere Wahl treffen, als sie zunächst in einer Befragung angegeben haben."



Von der Intuition zu besseren Erkenntnissen



Prominent möchte seine Kunden gerne sachkundig beraten. „Neben der internationalen Marktforschung zum Käuferverhalten geben die Erkenntnisse des Neuromarketings unseren Kunden praktische Werkzeuge an die Hand, die wissenschaftlich fundiert sind“, betonte Wim van den Berg. „Die neurologische Forschung bietet Einblicke in das Seh- und Auswahlverhalten der Käufer im Geschäft. Dies kann dem Einzelhandel bei der Wahl der Verpackungen und der Gestaltung des Warenangebots im Regal helfen.“



Global Tomato Congress



Wie in den vergangenen Jahren war Prominent Sponsor des Global Tomato Congress in Rotterdam. Am 16. Mai präsentierte Tim Zuidgeest von Unravel Research dort auf Einladung von Prominent einige faszinierende Erkenntnisse. Welchen Einfluss hat zum Beispiel die Farbe der Verpackung auf das Kaufverhalten der Verbraucher? Ist der Hinweis auf Nachhaltigkeit ein entscheidender Faktor beim Kaufprozess? Und mit welchem Wording lassen sich die Konsumenten letztendlich überzeugen oder auch nicht? Bei seiner Präsentation zeigte Tim Zuidgeest unter anderem, dass eine schwarze Verpackung unterbewusst als anziehender empfunden wird als eine weiße, so dass die Konsumenten eher Tomaten in einer schwarzen Schale kaufen. Ein Video mit weiteren interessanten Ergebnissen gibt es hier.