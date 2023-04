Niederlande: 160.000 waren bei „Kom in de kas“ dabei

Foto: Kom in de kas

Einmal im Jahr heißt es in den Niederlanden „Komm ins Gewächshaus“, in diesem Jahr war es Anfang April wieder so weit. Am 1. und 2. April besuchten im Rahmen der 45. Ausgabe der jährlichen Veranstaltung "Kom in de kas" insgesamt 160.000 Interessierte 121 Gewächshausbetriebe in 19 Regionen des Landes.

Erfreulich: In allen Regionen hatten die Betriebe genauso viele oder sogar mehr Besucher als bei früheren Ausgaben. Neben der Entdeckung der in den Gewächshäusern angebauten Produkte konnten sich die Besucher auch über den Einsatz natürlicher Schädlings- und Krankheitsbekämpfung und die Nutzung von Erdwärme zur Beheizung der Gewächshäuser informieren. Mehrere Regionen konzentrierten sich auch auf die Arbeit im Gartenbau. „Kom in de kas" ist die größte öffentliche Veranstaltung des niederländischen Unterglas-Gartenbaus. Ermöglicht wird die Veranstaltung durch den Branchenverband GroentenFruit Huis sowie die Unternehmen FloraHolland, Plantion, Interpolis und viele regionale Sponsoren. Im Jahr 2024 wird "Kom in de kas" am 6. und 7. April stattfinden.