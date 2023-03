Neuseeland: Erste Zespri Kiwiernte 2023 geht nach Japan

Rund 2.500 t (mehr als 600.000 Trays) Zespri SunGold werden voraussichtlich Anfang April Tokio erreichen, bevor die Southampton Star weiter nach Kobe fährt. Sie ist das erste von 53 Charterschiffen, das Zespri in dieser Saison einsetzen wird, um rund 145 Mio Trays mit Green, SunGold und RubyRed Kiwis in mehr als 50 Länder zu liefern. Das Charterprogramm für diese Saison umfasst drei Dienste nach Nordeuropa, sieben in den Mittelmeerraum, zwei an die Westküste Nordamerikas und 41 nach Asien.



Jason Te Brake, Acting Chief Global Supply Officer von Zespri, sagt, dass nach einem wirklich herausfordernden Jahr 2022 und einem schwierigen Start in das Jahr 2023 aufgrund von ungünstigen Wetterereignissen - einschließlich der Auswirkungen des Zyklons Gabrielle in Hawke's Bay und Gisborne - der Beginn der neuen Saison einen Neustart für die Branche darstellt. "Die Nachfrage nach unseren Früchten ist nach wie vor groß, und da die Ernte in dieser Saison in den kommenden Wochen anlaufen wird, werden wir uns bald auf die Hauptabpackung zubewegen, wo der Großteil unserer Früchte geerntet wird.



Te Brake sagt, dass die geringeren Fruchtmengen und die Tatsache, dass in dieser Saison mehr Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, der Branche die Möglichkeit bieten, sich auf die Verbesserung der Fruchtqualität zu konzentrieren, die eine Schlüsselrolle dabei spielen wird, den Erzeugern und den Gemeinden mehr Wert zurückzugeben. "Der Qualitätsaktionsplan der Branche wurde im Oktober vergangenen Jahres ins Leben gerufen und hat zu einer bedeutenden Zusammenarbeit in der gesamten Branche geführt, um sicherzustellen, dass wir unseren Kunden und Verbrauchern in der Saison 2023 und auch in den kommenden Jahren qualitativ hochwertige Früchte liefern. Das fängt damit an, dass wir alles tun, was wir können, um eine gute Ernte zu erzielen und die Früchte in der gesamten Lieferkette zu pflegen. Im Rahmen des Qualitätsaktionsplans wurde in der gesamten Branche bereits hervorragende Arbeit geleistet, und darauf werden wir uns auch in den kommenden Monaten konzentrieren, wenn die Ernte weitergeht.



Eines der Hauptprinzipien des Qualitätsaktionsplans ist die Bewertung der Entscheidungsfindung im Obstfluss von Anfang bis Ende, und Te Brake sagt, dass dies auch die Prüfung der Frage einschließt, wie Zespri sein Versandprogramm optimieren kann, um sicherzustellen, dass es dazu beiträgt, die Verbraucher in den Offshore-Märkten mit Obst von gleichbleibend guter Qualität zu versorgen. "Während Covid-19 in den vergangenen Jahren zu erheblichen Störungen der Schifffahrt führte, erwarten wir in dieser Saison ein stabileres Schifffahrtsumfeld mit besseren Transitzeiten für die Lieferung von Obst an die Märkte.“