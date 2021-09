Made in Nature: Perspektiven für italienische und europäische Bio-Produkte auf Macfrut vorgestellt

Foto: Made in Nature

In den Präsentationen der Partnerunternehmen von Made in Nature ging es während der Macfrut um Bio-Trends nach Covid-19, Produktionsaussichten und die Förderung von Kulturen und deren Qualität bei den Verbrauchern in Italien und im Ausland.



"Es ist wichtig, Bio nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Produktion zu vermitteln, sondern auch seine Rolle im täglichen Leben und für die Umwelt. Im letzten Jahr seines Bestehens hat Made in Nature den Unternehmen die Möglichkeit gegeben, in den Zielländern mit Aktionen zu werben, wobei der Schwerpunkt auf Messen, Instore-Veranstaltungen und Online-Kommunikation lag, insbesondere in der Zeit von Covid, was zu großartigen Ergebnissen geführt hat. Deshalb haben wir beschlossen, das Projekt für weitere drei Jahre zu wiederholen", so Luca Mari, Projektmanager von CSO Italien.

Angelica Batani von Canova ergänzt: "Projekte wie Made in Natura sind auch wichtig, um die europäischen Verbraucher für Bio-Produkte zu sensibilisieren, die auch in Italien und Frankreich auf dem Vormarsch sind, während sie in Deutschland bereits fest zu den Hauptverbrauchern in der Welt gehören."

"Der italienische Bio-Anbau wird dank seiner Qualität immer mehr nachgefragt und hat es uns ermöglicht, einen Markt auch außerhalb Europas zu erschließen", betont Francesco Ricchieri von Veritas Biofrutta.

"Wir haben hart daran gearbeitet, die italienische Produktion auszubauen, die Lieferkette und die Produktionsgebiete zu erweitern, die Rebsorten zu verbessern und unsere Verpackungen nachhaltiger zu gestalten. Die wichtigsten Märkte waren Deutschland und Frankreich, wo wir die Produktmengen vor allem im Großvertrieb mit guten Leistungen bei Äpfeln, Kiwis, Birnen und Spargel erhöht haben und ab Ende September mit Granatäpfeln und Kakis beginnen werden", erklärt Luca Zocca, Marketing Manager Brio.

In ganz Europa erlebte der ökologische Landbau 2020 einen wichtigen Expansionsmoment, der einen Anstieg des Verbrauchs und des Absatzes markierte, der mit dem Beginn des Jahres 2021 mit einer Zunahme der Anbauflächen und der Unternehmen, die sich dieser Art von Landwirtschaft widmen, zusammenfiel. Nach Schätzungen von CSO Italien wurden in den ersten sechs Monaten 2021 in Italien insgesamt 113.000 t eingekauft, eine Zahl, die über dem Durchschnitt des Dreijahreszeitraums vor Covid liegt, aber 4 % unter dem des Jahres 2020.