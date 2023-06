KRONEN: Kundentag am 28./29. September - Lösungen für die Salat- und O+G-Verarbeitung

Nachdem der letzte Kundentag 2021 Pandemie-bedingt ausschließlich online stattfand, lädt die KRONEN GmbH im Herbst wieder Kunden und Interessenten persönlich zum Kundentag nach Kehl am Rhein ein. Bei der hauseigenen Messe mit Begleitprogramm werden am 28. und 29. September Teilnehmer aus aller Welt erwartet. Vorgestellt werden innovative und bewährte Lösungen für die Salat-, Gemüse- und Obstverarbeitung. Ergänzt werden die Live-Maschinenvorführungen um

Vorträge von Branchenexperten zu aktuellen Themen, so das Unternehmen.



„Wir freuen uns, nachdem wir das Präsenzevent pausiert haben, nun wieder Kunden und Interessenten aus aller Welt persönlich bei uns in der Ortenau, am Fuße des Schwarzwalds, zu

begrüßen“, so Stephan Zillgith, geschäftsführender Gesellschafter und Sprecher der Geschäftsleitung. „Dafür stellen wir ein umfassendes, abwechslungsreiches Programm auf: Zahlreiche Maschinen werden live vorgeführt, ein Expertenforum liefert wichtiges Hintergrundwissen und das Abendprogramm am Donnerstag und Freitag gibt viel Raum für einen geselligen Austausch.“

Erwartet werden Teilnehmer aus etwa 45 Ländern. Eingeladen sind Kunden und potenzielle Kunden: das heißt Freshcut-Verarbeitungsunternehmen, Convenience- und Fertiggerichte-Hersteller,

Großgastronomie und -Cateringbetriebe, die Tiefkühl-, Trockenprodukte- und Konservenindustrie und Produzenten veganer Produkte sowie verarbeitende Landwirte.



Im Rahmen der hauseigenen Ausstellung am 29. September präsentiert KRONEN zusammen mit seinen Partnern Synergy Systems, iWEIGH, GKS Packaging, sterilAir und Citrosol seine neuesten Lösungen sowie vielfältige bewährte Maschinen auf einer Fläche von rund 3.200 m² im Ausstellungsraum und in den Produktionshallen in Kehl am Rhein.

Zusätzlich gibt es erneut das KRONEN-Forum mit Experten-Vorträgen zu aktuellen Fragestellungen. Alle Vorträge werden auf Englisch gehalten und simultan ins Deutsche übersetzt. Einblicke in das Unternehmen erhält der Besucher bei den Werksführungen durch die Produktion der KRONEN GmbH. Die Veranstaltung soll zudem eine Gelegenheit sein zum Austausch in familiärer Atmosphäre und wird von einem abendlichen Begleitprogramm abgerundet.