In eigener Sache: Wolfgang Schmidt wird 75 Jahre alt

Unser langjähriger Spanien-Korrespondent Wolfgang Schmidt feiert am 24. Mai seinen 75. Geburtstag. Von all diesen langen Jahren hat er mehr als zwei Drittel in dieser Branche verbracht. Er gilt nicht umsonst als ein wandelndes Lexikon, für Obst und Gemüse im Allgemeinen und spanische Produkte im ganz Besonderen.



Der ausgebildete Fruchtkaufmann war bis 1972 in der Kölner Rewe Zentrale u.a. für den Zentraleinkauf von Citrus in den Ländern Spanien, Marokko, Israel, Südafrika und Australien verantwortlich. Viele Reisen führten ihn in die Produktionsgebiete, wo er nicht nur die Qualitäten in Augenschein nahm, sondern in engem Austausch mit den Erzeugern tiefe Einblicke in die Produktion selbst bekam. Schon damals spitze er seine journalistische Feder, wenn er z.B. für das Rewe Echo von seinen Reisen berichtet hat. Von 1974 bis 1977 wechselte er zur DOEGO nach Dortmund, wo er zunächst zweiter O+G Einkäufer, später Chefeinkäufer war.



1978 gab es schließlich einen radikalen Wechsel in seinem Leben. Er ging mit seiner noch jungen Familie nach Spanien, gründete die Agronoticias Marketing Spanien S.L. und verdingte sich als freier Journalist für den spanischen O+G-Sektor. So wurde er u.a. Korrespondent und übernahm das Marketing für das Fruchthandel Magazin für Spanien und spanischsprachige Länder. Auch hier gilt es also in diesem Jahr ein Jubiläum zu würdigen: 40 Jahre vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit. Dafür sagen wir an dieser Stelle auch ganz herzlich unseren allergrößten Dank!



Lesen Sie Wolfgang Schmidts vollständiges Porträt in Ausgabe 21/2018 des Fruchthandel Magazins.