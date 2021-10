Hortifrut stärkt führende Position in Europa durch Übernahme von Atlantic Blue

Hortifrut (Santiago/Chile), weltweit führende Handelsplattform für die Produktion und Vermarktung von frischen und gefrorenen Beeren, gab am 18. Oktober bekannt, dass sie zu einer Übereinkunft zur Übernahme von 100 % von Atlantic Blue gekommen sind. Atlantic Blue ist ein führendes Unternehmen in der genetischen Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Heidelbeeren in Europa und Nordafrika mit Sitz in Huelva/Spanien. Seit 2000 besteht eine Produktions- und Vermarktungsgesellschaft mit Hortifrut.



Die Transaktion bedeutet eine Investition in Höhe von 241 Mio Euro als Unternehmenswert, was fast 280 Mio US-Dollar entspricht. Von der Gesamtsumme wurden 72,3 Mio Euro bereits bezahlt. 72,3 Mio Euro werden bei Abschluss der Transaktion, voraussichtlich am 30. November dieses Jahres, gezahlt. Der Restbetrag wird in zehn gleichen jährlichen Raten gezahlt, die mit dem Verbraucherpreisindex zuzüglich zu 0,5 % verzinst werden, wobei die Untergrenze bei 1 % und die Obergrenze bei 4 % liegt.



Durch die Übernahme kann Hortifrut seine Anbauflächen in den drei Ländern, in denen Atlantic Blue aktiv ist, um fast 800 ha erweitern und damit seine Produktivität um fast 20 % steigern. Davon befinden sich 400 ha in Spanien und 248 ha in Marokko. Hinzu kommen noch 50 % der 400 ha der bereits konsolidierten Flächen in Olmos, Peru. Hortifrut/d.s.



Lesen Sie mehr in Ausgabe 43/2021 des Fruchthandel Magazins.