Deutscher Obst & Gemüse Kongress 2023: Pflichttermin für Entscheider

Sparen Sie bis zum 31. Juli 200 Euro beim Kauf eines Tickets zum Frühbucherpreis.

„Es gibt Termine, die sollten in jedem Kalender stehen“, so Dr. Christian Weseloh, Geschäftsführer der BVEO. Und am 19. und 20. September ist es wieder soweit. Der Deutsche Obst & Gemüse Kongress öffnet in Düsseldorf seine Tore. So wie das Event-Geschehen insgesamt in Deutschland wieder Fahrt aufnimmt, erwarten die Veranstalter nunmehr wieder ein volles Haus.



„Der Auftakt gestaltet sich sehr gut. Das Programm steht weitestgehend. Wir sind mit zahlreichen Sponsoren in guten Gesprächen. Und vor allem das Interesse aus den verschiedenen Handelsstufen ist schon sehr gut, insbesondere auch aus dem LEH. Wir sehen also beste Voraussetzungen für das Knüpfen interessanter und aussichtsreicher Kontakte“, zeigen sich die Veranstalter Fruchthandel Magazin, AMI und GS1 Germany optimistisch.



Für spannende und anregende Inhalte ist selbstverständlich auch gesorgt: Es stehen die wichtigen und aktuellen Themen der deutschen und internationalen Obst- und Gemüsebranche auf der Tagesordnung. „Aber wir wollen wie versprochen auch Impulse geben: So stehen digitale Themen und die digitale Handelswelt im Mittelpunkt. Daneben gibt es aber auch die klassischen Marketing-Themen und selbstverständlich wie immer die aktuellen Zahlen und Trends zum Marktgeschehen.



• Die Digitalisierung wird Gesellschaft und Handel stärker verändern als alle anderen Entwicklungen der vergangenen Jahre. Was bedeuten Metaverse und KI für den Handel und die Branche? Was ist tatsächlich Trend? Was ist vielleicht nur ein Hype? Was wird wirklich relevant?

• Das ist der Markt - Zahlen, Daten, Fakten – Was läuft? Was läuft nicht? Was kann die Branche positiv beeinflussen?

• Glocal – Global, lokal, regional. Das Angebot gestaltet sich vielfältig. Aber nachhaltig muss es sein. Dabei ist der Verbraucher derzeit immer noch sehr preissensibel. Kaufentscheidungen unterliegen zahlreichen Gedanken und Einflüssen – welche sind am PoS ausschlaggebend?



Freuen Sie sich auf zahlreiche Experten und deren Analysen, Insights und Tipps, auf spannende Diskussionen und Anregungen mit den Entscheidern aus allen Teilen der Lieferkette. Und natürlich auf eine der vielversprechendsten Networking-Gelegenheiten des deutschen Fruchthandels, auf das Get-together am Vorabend - mit der Verleihung der Fruchthandel Magazin Retail Awards. Nach einem Jahr Unterbrechung findet dieser Abend wieder in der Seifenfabrik Dr. Thompson´s in den Schwanenhöfen an der Erkrather Straße statt. Und wie es schon gute Tradition ist: gesponsert von der BVEO und Euro Pool System.

Alle Infos zu Programm, Sponsoring und Anmeldung stehen wie immer auf https://www.dogkongress.de/home/