Deutscher Obst & Gemüse Kongress 2022: Der Schnelle wird belohnt

Der Countdown läuft: In wenigen Tagen endet der Frühbucherrabatt! Wer jetzt noch in den Genuss des Frühbucherpreises kommen will, muss sich sputen. Bis zum 30. Juni kostet die Teilnahme am Deutschen Obst & Gemüse Kongress (DOGK) nur 650 Euro, danach gilt der Normalpreis von 850 Euro.



Die Teilnahme schließt selbstverständlich das schon legändere Get together mit ein. Am 12. September können sich die Teilnehmer in der neuen Location, im Theater der Träume zum Get together treffen. Höhepunkt des Get together wird die Verleihung des Fruchthandel Magazin Retail Award in vier Kategorien an Unternehmen des LEH sein.



Ein Blick auf das Programm: „Wir werfen einen Blick auf Retail-Technologie, was in Zukunft möglich sein wird, wie der Verbraucher künftig einkaufen kann. Das Thema Nachhaltigkeit steht ebenfalls auf dem Programm – hier wollen wir die Diskrepanz herausarbeiten zwischen Anspruch der Konsumenten und deren tatsächlichem verhalten. Und natürlich eine Antwort finden auf die Frage: Wie geht der Handel damit um? Wichtiges Thema sind derzeit natürlich auch die Herausforderungen in den Lieferketten die es zu bewältigen gilt. Dann fragen wir nach den Wachstumstreibern im LEH. Und werfen einen Blick auf die Situation im Pandemie-Duell bzw. wie sich die Situation nun in Zeiten ungewohnt hoher Inflation darstellt.

Außerdem steht selbstverständlich ein detaillierter Blick auf Zahlen, Daten und Fakten des deutschen Obst- und Gemüsemarktes auf dem Programm. Erstmals werden die Marktdaten von Ulrike Singer, Director GfK Consumer Panels & Services, präsentiert.



Ausführliche Informationen zum Programm und zum Sponsoring des DOGK 2022 am 12./13. September sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie wie gewohnt auf www.dogkongress.de.