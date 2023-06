Camposol und Yonghui vertiefen Partnerschaft

Foto: Camposol

Mit einer aufwendigen "Comprehensive Strategic Cooperation Signing Ceremony" haben Yonghui Superstores und Camposol vereinbart, ihre Partnerschaft auf ein neues Niveau zu bringen. Die feierliche Veranstaltung fand am 22. Mai im Rahmen der sechsten 21st Century Maritime Silk Road International Expo in Fuzhou, Provinz Fujian, China, statt, so Camposol.



Mit der Vereinbarung verpflichten sich die beiden Unternehmen, ihre Zusammenarbeit in Zukunft weiter auszubauen und zu vertiefen. Ihre gemeinsamen Bemühungen werden sich nicht nur auf die Versorgung der Verbraucher mit Obst konzentrieren, sondern auch auf die Markenförderung, die Ausweitung der Produktkategorien und weitere Aspekte. Außerdem werden sie ein "ehrliches, vertrauensvolles und für beide Seiten vorteilhaftes" Beschaffungsmodell entwickeln, damit mehr Verbraucher köstliche, nährstoffreiche und gesunde Früchte aus Peru genießen können, heißt es weiter.

Yonghui und Camposol begannen ihre Handelsbeziehung 2019 mit der Lieferung von peruanischen Blaubeeren und Avocados. Im Laufe der Zeit wuchs die Zusammenarbeit stetig und führte Ende 2021 zur Unterzeichnung der ersten strategischen Partnerschaftsvereinbarung. 2022 steigerte Camposol rasch das Blaubeervolumen für Yonghui und erweiterte das Lieferfenster. Mit der starken Marketingunterstützung des Einzelhändlers konnte die Kategorie der frischen Blaubeeren über die Verkaufskanäle von Yonghui ein Umsatzwachstum von 30 % erzielen.



Laut Luis Miguel Baanante, Geschäftsführer von Camposol Trading (Shanghai), wird Camposol mit der Unterzeichnung der neuen Vereinbarung sein Angebot an Blaubeeren und Avocados verstärken und sich gleichzeitig darauf konzentrieren, das Lieferfenster für diese beiden Produkte zu erweitern und die gleichbleibende Eingangsqualität zu erhalten, um die Ansprüche der Verbraucher bestmöglich zu erfüllen.

"Mit unseren Blaubeeren beliefern wir den chinesischen Markt fast das ganze Jahr über, und in der kommenden Saison wird auch die erste Partie unserer neuen Blaubeersorten in China ankommen. Bei Avocados wird unser Lieferfenster aus Peru länger sein als in den vergangenen Jahren, und unsere Avocadoplantagen in Kolumbien werden bald bereit sein, China ebenfalls zu beliefern, sodass sich das Gesamtlieferfenster für Avocados auf etwa neun Monate pro Jahr erhöht. Wir arbeiten daran, unseren Partnern in naher Zukunft eine ganzjährige Lösung anbieten zu können", sagte er.

Ab diesem Jahr wird Camposol auch Kirschen nach China liefern, ebenso wie uruguayische Mandarinen, die im Juni in China eintreffen sollen.



Thomas Lan, Leiter des Importprojekts für westliche Produkte bei Yonghui, sagte, dass die umfassende Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien für die Verbraucher von großem Nutzen sein wird.

"Nach der Pandemie steigt die Nachfrage der Bevölkerung nach importierten Waren wieder an. Als kundenorientierter Supermarkt widmet sich Yonghui ganz der Direktbeschaffung von frischen Lebensmitteln. Mit einem besonderen Fokus auf Überseeprodukte baut Yonghui aktiv Partnerschaften mit führenden Produzenten auf, um ein umfassendes System für die Versorgung mit frischen Lebensmitteln zu schaffen. Diese Initiative zielt darauf ab, den Verbrauchern ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen und kostengünstigen Frischeprodukten von ausgezeichneter Qualität zu bieten", sagte er.