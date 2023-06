Biobest: Arbeitsersparnis und gleichmäßige Nützlingsverteilung mit Entomatic™

Foto: Biobest

Entomatic™ ist ein auf alle Bedürfnisse anpassbares automatisches Streugerät, mit dem Nützlinge schnell und gleichmäßig in einer Vielzahl von Gewächshauskulturen verteilen können. Entworfen wurde es mit dem Ziel, so Biobest, Anbauer in die Lage zu versetzten ihre Effizienz durch Reduzierung der Arbeitskosten und eine gleichmäßige Verteilung der Nützlinge in der Kultur zu steigern und damit den Pflanzenschutz zu optimieren.



Frank Selman ist der Standortleiter von Royal Berry, einem führenden niederländischen Erdbeerproduzenten. Seit 2010, produziert Royal Berry hochwertige Erdbeeren, mittlerweile über 8 Mio kg pro Jahr auf 55 ha in Bemmel, in Gelderland. "Entomatic™ hat mehrere Eigenschaften, die für Erdbeeranbauer von großer Bedeutung sind", sagt Selman. "Da fortlaufend weniger chemische Pflanzenschutzmittel zur Verfügung stehen, wird die biologische Schädlingsbekämpfung in der Erdbeerproduktion immer wichtiger. Mehr Nützlingseinsatz bedeutet auch, dass mehr Arbeitskraft benötigt wird, insbesondere bei der Ausbringung. Das wird mit dem automatischen Nützlingsverteiler Entomatic™ gut bewältigt. Es bringt Nützlinge viel schneller und mit weniger Arbeit aus.”



Weiter erklärt er: "Im Vergleich zu Handgeräten ist auch die Verteilung der Nützlinge im gesamten Gewächshaus viel gleichmäßiger. Durch den Einsatz von Entomatic™ ist das Streubild morgens und abends genau gleich; das kann bei händischer Ausbringung- durchaus eine Herausforderung sein. Entomatic™ läuft reibungslos. Hier bei Royal Berry nutzen wir das System ständig. Die Geschwindigkeit der Ausbringung kann vollständig angepasst werden, um den verschiedenen Nützlingsanwendungen gerecht zu werden. Sie können auch zahlreiche Sprachen auf dem Display wählen, was für unsere ausländischen Mitarbeiter sehr praktisch ist. Alles in allem haben wir nur positives Feedback."