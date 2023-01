BayWa Global Produce: Bereit für die Zukunft

Foto: BayWa Global Produce

„Mit einem hohen zweistelligen Euro Millionenbetrag haben wir die operative Infrastruktur unserer Beteiligungen BayWa Obst, T&G Global und TFC Holland in den vergangenen beiden Jahren weiter modernisiert und ausgebaut“, sagt Benedikt Mangold, CEO bei BayWa Global Produce. „Durch eine Steigerung unserer Sortier-, Pack-, Lager- und Reifekapazitäten sowie noch effizientere Prozesse durch den Einsatz hochmoderner Technologien sind wir für die Zukunft bestens vorbereitet.“



Im Dezember wurde die Modernisierung und Erweiterung der Bio-Packstation am deutschen BayWa Obst-Standort Ravensburg abgeschlossen, wo eine neue Sortieranlage und drei zusätzliche Packlinien, u.a. eine Birnensortier- und Packmaschine, in Betrieb gingen. „Damit unterstreichen wir

unseren hohen Qualitätsanspruch an eine effiziente und zukunftsweisende Bio-Vermarktung“, bestätigt Mangold. „Wir haben sowohl die Sortierleistung als auch die Packkapazitäten für plastikfreie Verpackungen verdoppelt und sind damit in der Lage unseren Kunden komplett folienfreie Verpackungen anzubieten.“

Just mit Beginn des neuen Jahres war der komplett neue, rund 26.000 m² große Produktionsstandort des Exotenspezialisten TFC Holland in den Niederlanden bezugsfertig. „Mit dieser Investition bauen wir nicht nur unsere Kapazitäten signifikant aus, sondern investieren gleichzeitig in höchste

Qualitätsstandards, Effizienz und Nachhaltigkeit“, freut sich TFC Hollands CEO Falk Schlusnus. Durch den Ausbau der Kapazitäten und des Automatisierungsgrads im Bereich Verpackung sowie der Reifeanlagen für Mangos und Avocados erzielt TFC eine deutliche Steigerung seiner Leistungsfähigkeit bei der Belieferung der Kunden mit exotischem Obst und Gemüse.



Der erste Abschnitt des neuen, hochmodernen Packhauses für Äpfel geht im März beim Tochterunternehmen T&G Global in der Hawke’s Bay in Neuseeland in Betrieb. „Diese Investition in

Höhe von 100 Mio NZ-Dollar unterstreicht deutlich unser Engagement, der weltweit wachsenden

Nachfrage nach Premium-Äpfeln, insbesondere nach dem Markenapfel EnvyTM, Rechnung zu tragen und zukunftsweisende, hochproduktive Anlagen zu bauen, die Werte für unsere Stakeholder schaffen“, sagt Gareth Edgecombe, CEO von T&G Global.

Als eine der größten Produktionsanlagen in der Südlichen Hemisphäre ist dieses neue Packhaus mit weltweit führender Automatisierungstechnik ausgestattet und verfügt über eine Packkapazität von mehr als 125 Mio kg Äpfel pro Saison. 2024 soll das umfangreiche Investitionsprojekt final abgeschlossen sein.

BayWa Global Produce hat Themen wie Ernährungssicherung, den Klimaschutz und die begrenzt verfügbaren Ressourcen in den Fokus seiner Strategie gerückt. Dabei spielen die Umsetzung und Weiterentwicklung der übergreifenden Nachhaltigkeitsstrategie „People. Produce. Planet“ eine zentrale Rolle. Wichtiges Element hiervon ist die Climate Action Initiative.



Unter der Dachmarke von BayWa Global Produce präsentieren BayWa Obst, TFC Holland, T&G Global, Enzafruit Continent, Worldwide Fruit und VentureFruitTM ihr Portfolio am Gemeinschafsstand in Halle 27, C-13.