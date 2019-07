ASOEX/Chile: Fallen 250.000 Arbeitsplätze neuen Technologien zum Opfer?

Damit rechne ASOEX in den nächsten fünf bis zehn Jahren durch die Einführung neuer Technologien wie Robotik, Mechanisierung und künstlicher Intelligenz. Und damit stecke die Obstbranche Chiles in einer Zwickmühle, wie der Verband der Fruchtexporteure erklärte.



Denn wenn nicht rechtzeitig Strategien entwickelt werden, werde die Branche einen großen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt erleiden. Im Rahmen der Studie „2030: Together Our Fruit Will Be Worth More“ habe ASOEX deshalb beschlossen, eine eingehende Analyse der wahrscheinlichen Herausforderungen und deren Bewältigung vorzunehmen, wenn er weiterhin ein relevanter Akteur sein will. Fedefruta und die chilenische Regierung, vertreten durch das Landwirtschaftsministerium und Odepa, seien gebeten worden, sich zu beteiligen. "Diese Studie ist die wichtigste Initiative, die in der Geschichte der chilenischen Obstbranche durchgeführt wurde. Ihre Ergebnisse werden eine Diagnose stellen und einen Weg aufzeigen, der es uns ermöglicht, Strategien als Sektor auf Unternehmens-, Branchen- und Staatsebene zu definieren, um den Zusammenbruch unserer Obstkultur zu vermeiden. All das wird sicherlich nicht nur auf der produktiven und technologischen Ebene, sondern vor allem auf der Beschäftigungsebene Auswirkungen haben. Wir sind wirklich besorgt, aber auch damit beschäftigt, rechtzeitig Lösungen zu definieren", sagte Ronald Bown, Präsident von ASOEX.