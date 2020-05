AMI: Spanische Wassermelonen werden rege aufgenommen

Foto: Schmidt

Mit steigender Präsenz in den Supermarktketten, im Fachhandel und auf den Wochenmärkten greift der Verbraucher stärker zu Wassermelonen. Die vorläufige Käuferreichweite hat sich in der zurückliegenden Woche mehr als verdoppelt.



Ein durchaus üblicher Verlauf zum Saisonauftakt, allerdings hat das sommerliche Wetter diese Entwicklung forciert. So lassen sich die in Spanien greifbaren Mengen aktuell ohne Probleme platzieren. Aktionen in den Supermarktketten bringen zudem Kaufimpulse. In dieser Woche wirbt der Handel 13-mal mit der wasserhaltigen Frucht. Die Endverkaufspreise in den Werbeaktionen liegen zwischen 1,11 Euro/kg und 1,49 Euro/kg. Miniwassermelonen gewinnen zunehmend an Bedeutung und werden für 2,99 Euro/St. an den Endkunden abgegeben.



Damit fließen die Mengen in den frühen Gebieten Spaniens flotter ab als erwartet. Die Preise an den spanischen Vermarktungseinrichtungen haben sich leicht befestigt. Für Miniwassermelonen stehen festere Forderungen von bis zu 15 Euro/100 kg im Raum.