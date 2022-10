Zespri™ Kiwis auf europäischen Märkten ab sofort mit kompostierbaren Etiketten

Foto: Zespri

Zespri wird alle Kiwis in Europa ab dieser Wintersaison mit kompostierbaren Etiketten versehen. Laut Giorgio Comino, Zespri Executive Officer Europa und Nordamerika, spiegelt dieser Schritt das Engagement von Zespri für nachhaltigere Praktiken in der gesamten globalen Lieferkette wider.



„Zespri prüft seit mehreren Jahren die Nutzung von nachhaltigen Kennzeichnungsmöglichkeiten für Obst. In diesem Zusammenhang sind unsere Etiketten von großer Bedeutung, da sie unseren Kunden die Gewissheit geben, dass es sich bei dem Obst, das sie kaufen, um authentische, sichere und qualitativ hochwertige Zespri Kiwis handelt. Die Etiketten sind für den industriellen Kompost zugelassen und keiner der Bestandteile - einschließlich Klebstoff und Druckfarben - hat schädliche Auswirkungen auf die Umwelt. Selbstverständlich erfüllen die Etiketten alle EU-Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit. Mit der Einführung der kompostierbaren Etiketten in der Wintersaison erreichen wir einen Meilenstein in unserer Zielsetzung, bis 2025 sicherzustellen, dass alle unsere Verpackungen zu 100 % recycelbar, wiederverwendbar oder kompostierbar sind. Die neuen Etiketten halten genauso gut der Feuchtigkeit und Kühlung stand, die für die Erhaltung der Fruchtqualität innerhalb unserer globalen Lieferkette erforderlich sind. Wir wissen, dass die Verbraucher weiterhin Fortschritte in Richtung umweltfreundlicherer Verpackungen erwarten. Somit freuen wir uns sehr, dass wir in dieser Saison für alle in Europa angebauten Früchte in Frankreich ein im Hauskompost verwertbares Etikett und in den übrigen europäischen Märkten ein industriell kompostierbares Etikett anbieten können.“



Giorgio Comino erklärt, dass die Einführung der im Hauskompost verwertbaren Etiketten in Frankreich und der industriell kompostierbaren Etiketten in den anderen europäischen Märkten der nächste Schritt in dem Test ist, den Zespri Anfang 2022 gestartet hat. „Damit erfüllen wir nicht nur die gesetzlichen Anforderungen, sondern haben auch die Möglichkeit zu analysieren, wie sich diese Etiketten in unserer gesamten Lieferkette bewähren. Hierzu holen wir Rückmeldungen von unseren Kunden und Verbrauchern ein.“

Giorgio Comino bestätigte, dass Zespri weiterhin alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen wird. Die kompostierbaren Etiketten können aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Lagerbeständen möglicherweise nicht für alle in Neuseeland angebauten Früchte in der nächsten Saison 2023 eingeführt werden.