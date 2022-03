Zespri: Kiwis auf dem Weg nach Japan

Foto: Zespri

Die ersten 4.100 t (1,15 Mio Trays) der Zespri SunGold Kiwis dieser Saison haben den Hafen von Tauranga in Richtung Kobe und Tokio in Japan verlassen und markieren den Beginn des Verschiffungsprogramms für 2022. 72 Schiffe, die eine Ernte von schätzungsweise über 190 Mio Trays oder 680.000 t transportieren, sollen laut Zespri die globalen Märkte anlaufen.



"Die Nachfrage nach Zespri Kiwis ist auf unseren globalen Märkten unglaublich stark und wir erwarten auch in dieser Saison eine große und wohlschmeckende Ernte. Wir gehen davon aus, dass wir 2022 mehr als 115 Mio Trays SunGold Kiwis und etwa 70 Mio Trays Green Kiwis exportieren werden. Außerdem werden wir in dieser Saison zum ersten Mal Zespri RubyRed Kiwis auf den Markt bringen, die für Verbraucher in Neuseeland, Singapur, Japan und China erhältlich sein werden", sagt Alastair Hulbert, Chief Global Supply Officer von Zespri.

Trotz starker Nachfrage habe die Branche Hulbert zufolge in dieser Saison mit Gegenwind zu kämpfen, da sich die Verfügbarkeit von Arbeitskräften wegen Covid-19 immer noch schwierig gestalte. "Der Arbeitskräftemangel wird die Branche erheblich unter Druck setzen und unsere Fähigkeit, alle Früchte zu ernten, in Frage stellen. Wir tun alles, was wir können, um so viel Obst wie möglich sicher zu pflücken, zu verpacken und zu versenden. Dazu gehört auch eine enge Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Speditionspartnern, um die Überlastung der weltweiten Schifffahrtsnetze zu bewältigen.“

Vier Charterfahrten seien nach Nordeuropa geplant, zwölf in den Mittelmeerraum, sechs an die Westküste der USA und 50 in die asiatischen Märkte. "Die fortgesetzte Nutzung von Charterschiffen ist wichtig, um einen Großteil der Überlastung der Containerhäfen zu vermeiden, und wir prüfen in dieser Saison auch neue Optionen, wie z.B. eine Partnerschaft mit T&G Global, um gemeinsam Früchte nach Nordamerika zu verschiffen.“