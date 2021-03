Zespri: Erste Ladung von erwarteter SunGold™-Rekordernte auf dem Weg nach Japan und Korea

Die Früchte befinden sich an Bord der MV Kakariki, dem zweiten von drei neuen, spezialisierten Kühlschiffen, um die Kiwis zu den asiatischen Märkten zu transportieren, so das Unternehmen.



Laut Alastair Hulbert, Zespris Chief Global Supply Officer, ist die MV Kakariki das erste von insgesamt 57 geplanten Charter-Kühlschiffen in dieser Saison. In der vergangenen waren es 49 Charterschiffe. Zusätzlich rechnet Zespri mit dem Versand von rund 18.000 Containern, bei fünf Abfahrten nach Nordeuropa, zwölf in den Mittelmeerraum und 40 nach Asien.

„Wir rechnen mit rund 177 Mio Trays oder etwa 700.000 t, was eine rekordverdächtige Ernte von in Neuseeland angebauten Zespri-Kiwis ist. Unsere neuesten Prognosen deuten darauf hin, dass wir 100 Mio Trays mit Zespri SunGold Kiwis erreichen können, was ein bedeutender Meilenstein für die Branche wäre und die wachsende Beliebtheit der Sorte seit ihrer Markteinführung vor zehn Jahren widerspiegelt. Die Verbraucher in China haben zum ersten Mal die Gelegenheit, Zespri Red Kiwifruit zu probieren.“ Die rote Sorte wird in Kürze in den neuseeländischen Geschäften erhältlich sein; erste Lieferungen treffen Anfang April in Singapur, Japan und China ein.

Auch in diesem Jahr arbeitet die gesamte Kiwi-Branchee intensiv daran, eine weitere Ernte von Zespri Kiwis sicher zu pflücken, zu verpacken und zu versenden: „Jeder in der Branche hat enorme Anstrengungen unternommen, um auf die anhaltenden Herausforderungen durch Covid-19 zu reagieren, und unser Fokus liegt weiterhin auf der sicheren Lieferung einer weiteren großartigen Ernte", sagt Hulbert, "Wir werden verbesserte Hygiene- und Sicherheitsprotokolle in der gesamten Lieferkette einführen, um sicherzustellen, dass die Verbraucher in unseren Märkten auf der ganzen Welt Kiwis genießen können."

In dieser Saison wurde die Anzahl der Charterschiffe erhöht und damit zusätzliche 47.500 Paletten an Kühlkapazität zur Verfügung gestellt. Der Einsatz der Kühlschiffe in Kombination mit Kühlcontainern sorgt für zusätzliche Flexibilität bei der Verschiffung der Früchte. Während die Exporte beginnen, wird Zespri weiterhin eng mit den Hafen- und Speditionspartnern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Früchte die Verbraucher in bestem ZUstand erreichen, heißt es abschließend.