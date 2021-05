World Horti Center: "A one stop solution to feed the world"

Foto: Priva

Drei international anerkannte Best-Practice-Fälle werden in der neuen dreiteiligen Webinar-Serie "A one stop solution to feed the world" beleuchtet. Das Hauptziel ist es, das niederländische Gartenbau-Ökosystem mit dem Rest der Welt zu verbinden, um einen Beitrag zur Lösung der globalen Herausforderung in „Feeding & Greening the world“ zu leisten, so das World Horti Center.



In der dreiteiligen Webinar-Reihe werden zur Inspiration bestehende Ökosysteme an verschiedenen Orten der Welt diskutiert. Regierungen, Lizenz- und Fördermittelgeber sowie Investoren und den Finanzierungssektor für den Mehrwert des Gartenbaus als reife Anlageklasse sensibilisieren. Am 18. Mai um 14 Uhr (UTC+2) steht der chinesische High-Tech Agriculture Park in Jiashan im Mittelpunkt und am 15. Juni AppHarvest aus den USA. Der Best-Practice-Fall am 13. Juli wird ein Beispiel aus der Golfregion beleuchten.

Im ersten Webinar sollen verschiedene Referenten die relevanten Entwicklungen auf globaler Ebene, Geschäftsmöglichkeiten in China, Auswirkungen auf die Sustainable Development Goals und verschiedene Kooperationsmodelle zum Thema Feeding & Greening the city erläutern. Auf der Agenda stehen Lambert van Horen (Senior Specialist Fresh Produce - Rabobank), Wouter Verhey (Agriculture Counsellor China and Mongolia - Embassy of the Kingdom of the Netherlands), Jaap Bond (President - Top Sector Horticulture & Starting Materials), Karin Bax (Director - NLWorks) und Meiny Prins (CEO - Priva). Natürlich wird auch der High-Tech Agriculture Park in Jiashan aus den Erfahrungen der lokalen Verwalter diskutiert.

Die Webinar-Reihe richtet sich in erster Linie an nationale und internationale politische Entscheidungsträger, Lizenz- und Subventionsgeber, die Investitionen in die Agrar- und Ernährungswirtschaft anregen, sowie an Investoren im Gartenbau. Die Anmeldung für das erste Webinar am 18. Mai ist unter www.worldhortievents.nl/solution möglich und kostenlos.