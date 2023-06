Webseite von „Pears with love: a case study of sustainable agriculture“ ist online

Unter www.pearswithlove.eu ist die Webseite des europäischen Projekts „Pears with love: a case study of sustainable agriculture“ online, das von Apo Conerpo Sca gefördert und von der europäischen Gemeinschaft kofinanziert wird. Das Ziel des Programms besteht darin, die Birne in den Mittelpunkt zu rücken, als Beispiel für eine nachhaltige Produktionskette „vom Feld auf den Tisch“, so Apo Conerpo.



So soll für die Anstrengungen in der Landwirtschaft sensibilisiert werden, die erforderlich sind, um dem Klimawandel entgegenzutreten, die Umwelt zu schützen und die Biodiversität zu erhalten und gleichzeitig einen Beitrag zu einer immer besseren Kreislaufwirtschaft und zu gesunden und nachhaltigen Lebensstilen zu leisten.



Die Webseite spiegelt das Projekt vollständig wider und ist ein umfassendes Instrument, in welchem das europäische Programm die Hauptrolle spielt und an Gestalt gewinnt. Abgesehen von ihrer Funktion als Kommunikationsmittel stellt die Webseite die Produktionskette der Birne in den Mittelpunkt, und zwar aus der Perspektive der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit. Beispielhaft werden verantwortungsvolle und umweltfreundliche Maßnahmen dargestellt, um dem Klimawandel entgegenzutreten, die Biodiversität zu erhalten und die landwirtschaftliche Produktion effizienter zu gestalten und den Landwirtschaftsbetrieben ein nachhaltiges wirtschaftliches Auskommen zu sichern. Demnächst wird auch ein SEO-spezifischer Blog-Bereich online sein, der Inhalte zur Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft sowie ein Gewinnspiel mit einem Augmented-reality-Gaming enthält.



Zusätzlich zur Webseite ist auch die Facebook-Seite des Projekts @pearswithlove online. An diesem virtuellen Ort können sich die Besucherinnen und Besucher immer über die Neuheiten und die geplanten Initiativen informieren. Sowohl die Webseite als auch die Facebook-Seite stehen auch in den beiden anderen Sprachen der Kampagne, Italienisch und Französisch, zur Verfügung.