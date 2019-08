Wasgau: Bei "Air Bee’n’Bee" sind noch "Zimmer" frei

Foto: WASGAU Produktions & Handels AG

Die Wasgau Produktions & Handels AG hat eine rund 1.900 m² umfassende Brachfläche am Pirmasenser Verwaltungssitz in Streublumenwiesen verwandelt, um für Insekten und Wildbienen dringend benötigten Lebensraum zu schaffen. Unter dem Motto „Air Bee’n’Bee“ wurden außerdem auf dem Gelände zwei Insektenhotels als Unterschlupf sowie Nist- und Überwinterungsplatz für Nützlinge aufgestellt. Weitere Insektenhotels werden wenn baulich vor Ort möglich, so das Lebensmittel-Handelsunternehmen, künftig auch bei allen Neubauten der Frischemärkte auf dem jeweiligen Gelände platziert.



Mit den Streublumenwiesen hinter dem Verwaltungsgebäude beteiligt sich Wasgau zugleich auch am Engagement der Pirmasenser Stadtverwaltung in der bundesweiten Initiative „StadtGrün naturnah“. Das vom Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit geförderte Projekt unterstützt mit dem Label „StadtGrün naturnah“ Kommunen bei der Umsetzung eines ökologischen Grünflächenmanagements und zeichnet vorbildliche Aktionen auf kommunaler Ebene aus. Bei der im Frühjahr erfolgten Aussaat auf den Wiesen setzte Wasgau bewusst auf eine Saatmischung heimischer Pflanzen, die durch verschiedene Blühtermine eine lange Blühdauer auf der Wiese als Lebensraum für Insekten und Wildbienen ermöglichen.

„Für WASGAU bedeutet Nachhaltigkeit von Beginn an die gelebte Verantwortung für den Menschen, die Produkte und gerade auch für die Umwelt – sie ist schließlich unabdingbare Voraussetzung bei der Herstellung hochwertiger gesunder Lebensmittel und gewährleistet so ein gutes Stück Lebensqualität und Wohlbefinden. Angesichts der zurückgehenden Bestände an Insekten und Wildbienen ist es uns ein besonderes Anliegen, mit unseren Streublumenwiesen und den Insektenhotels zum Schutz heimischer Arten und damit zum Erhalt der biologischen Vielfalt in unserer Region beizutragen. Und ganz nebenbei können wir dadurch auch noch die Stadtverwaltung an unserem Stammsitz Pirmasens bei der Initiative ‘StadtGrün naturnah‘ unterstützen“, kommentiert Claas Männel, Referent Nachhaltigkeit der WASGAU Produktions & Handels AG.