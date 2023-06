VSSE: Intensives Geschmackserlebnis mit guter Nachfrage und stabilen Preisen bei Spargel

Foto: VSSE e.V./Christoph Göckel

Witterungsbedingt war das Angebot an Spargel im März und April geringer als üblich, sodass die Einkaufsmengen begrenzt waren. Im Mai und Juni war der Markt ausreichend versorgt. Bei vorsommerlichen Temperaturen griffen Spargelfans wieder beherzt zu heimischem Spargel, der sich in diesem Jahr durch sehr gute Qualitäten auszeichnete, so der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. (VSSE).



„Abgesehen von dem zögerlichen Saisonstart bedingt durch die kühlen Temperaturen und die wenigen Sonnenstunden war die Spargelsaison durch sehr gute Spargelqualitäten, eine gute Nachfrage und stabile Preisen geprägt. Wer das intensive Geschmackserlebnis dieses besonderen Spargeljahrgangs noch auskosten will, sollte jetzt noch zugreifen“, erklärt Simon Schumacher, Vorstandssprecher des VSSE.



„Die Spargelsaison läuft mit nicht so hohen Erntemengen und einer guten Nachfrage gut durch. Die Qualitäten der Spargelstangen sind gut. Insgesamt hat sich alles gut gefügt. Es hat keinen Übermengen und damit keinen Preisverfall gegeben. Die Saison wird am 24. Juni mit geringeren Erntemengen enden “, erklärt Spargelanbauberater Dr. Ludger Aldenhoff.

Auch Ralf Große Dankbar, Spargelanbauberater in Nordrhein-Westfalen, zieht eine positive Bilanz: „Wir sind zufrieden mit der Saison. Angebot und Nachfrage passen gut zusammen. Auch die Nachfrage von Restaurants hat gut geklappt. Alles in allem haben die direktvermarktenden Betriebe eine zufriedenstellende Saison.“



Laut der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) waren die Verbraucherpreise aufgrund der strategisch niedrig angesetzten Preise zu Saisonbeginn und dem hohen Anteil an Aktionsware, bei der auch die Marge des Lebensmitteleinzelhandels mitunter sehr gering ausfiel, niedriger als im Vorjahr: Für deutschen weißen Spargel gaben die Verbraucher im März durchschnittlich 12,11 Euro/kg aus, was einem Minus von 8 % zum Vorjahr entspricht. Im April lagen die Ausgaben bei 10,42 Euro/kg und damit knapp 0,5 % niedriger als im vergangenen Jahr. „Mit den offiziellen Zahlen für den Mai, die uns leider noch nicht vorliegen, wird sich das Bild voraussichtlich etwas drehen, da sich neben den gestiegenen Erntemengen auch das Niveau auf Verbraucherpreisebene drehte und die Preise etwas über denen der Vorjahre lagen“, erklärt Claudio Gläßer, Spargelmarktexperte bei der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft.