VSSE: 33. Auflage des Spargeltags nimmt wichtige Trends und Entwicklungen unter die Lupe

Foto: VSSE e.V./Jürgen Rösner

Das Regierungspräsidium Karlsruhe und das Landwirtschaftsamt im Landratsamt Karlsruhe bieten am 23. November in Zusammenarbeit mit dem Süddeutschen Verband für Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. (VSSE) auch in diesem Jahr wieder ein spezielles Forum für Erzeugerinnen und Erzeuger sowie für Vermarkterinnen und Vermarkter im Rahmen der Europäischen Spargel- und Erdbeermesse expoSE an.



Die 33. Auflage des Spargeltags gibt den Besuchern in Form von Vorträgen und Diskussionen Gelegenheit zur Fortbildung und zum Erfahrungsaustausch. Spargel ist in Nordbaden ein wichtiges Standbein für viele landwirtschaftliche Betriebe. Kulturführung und Vermarktung erfordern ein hohes Maß an Kenntnissen über aktuelle Entwicklungen und Versuchsergebnisse. Anbauende landwirtschaftlicher Erzeugnisse sind in hohem Maße von diesen veränderten Rahmenbedingungen betroffen, durch den Handel, durch stark gestiegene Kosten, ebenso auch durch Auflagen bezüglich nachhaltiger Produktionsprozesse.



Badischer Spargel ist ein Aushängeschild für die Region und genießt überregional einen hervorragenden Ruf. Abteilungspräsident Dr. Ulrich Kraft vom Regierungspräsidium Karlsruhe wird die Veranstaltung eröffnen. Im Anschluss wird der Auftakt der Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder durch einen internationalen Gast gestaltet. Durch das Programm des Spargeltages führen Angelika Appel, Obst- und Gartenbaureferentin im Regierungspräsidium Karlsruhe und Isabelle Kokula, Spargelberaterin im Landratsamt Karlsruhe.



Zu den Redner wird u.a. Dr. Ludger Aldenhoff gehören, der in seinem Vortrag auf Verbräunungen der Spargelstangen eingeht, die sich in jedem Erntejahr unter bestimmten Bedingungen wieder zeigen. Bernhard Böckenhoff, Geschäftsführer der Böckenhoff Folien GmbH, wird den AVL Motion, einen selektiv und autonom arbeitenden Roboter zur Spargelbeerntung vorstellen. Joachim Ziegler, Leiter der Abteilung Garbenbau am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, wird sich in seinem Vortrag den kritischen, bzw. kritisierten Aspekten der Folienverwendung zuwenden.



Eine Anmeldung zum 33. Spargeltag ist nicht erforderlich, die Sitzplätze sind jedoch begrenzt. Für den Besuch ist der Kauf eines Messetickets erforderlich. Treffpunkt für die Veranstaltung ist der Konferenzsaal im 2. OG der Messe Karlsruhe.