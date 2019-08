VOG stellt Anbaufläche mit „Sortenstrategie 2025“ um

In den nächsten fünf Jahren sollen im Rahmen des Projekts „Sortenstrategie 2025“ mehr als 1.800 ha Anbaufläche auf neue Sorten umgestellt werden. Die Anbauflächen für Golden Delicious, Red Delicious und Braeburn werden reduziert. Mehr als 300 ha, die sich bereits in der Umstellungsphase befinden, werden den Bio-Anbau ergänzen, teilte VOG mit.



Es sei notwendig, die Sorteninnovationsprojekte, die Ende der 1990er Jahre mit der Einführung von Gala und Fuji begonnen wurden und in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends mit großen Investitionen in den ersten „Clubapfel“ Pink Lady® fortgesetzt wurden, mit Entschlossenheit weiterzuführen. In den vergangenen Jahren kamen weitere Sorten wie Kanzi®, Jazz™ und envy™ dazu. Einerseits sei eine Flächenausweitung bereits erfolgreicher „Clubäpfel“ vorgesehen, wie z.B. weitere 120 ha Pink Lady®, zusätzliche 140 ha envy™, 80 ha Shinano Gold/yello®, 150 ha Crimson Snow®, 120 ha Joya® und 30 ha Sweetango®.

Darüber hinaus schlage der VOG seinen Mitgliedern die Einführung einiger neuer Sorten vor, für die exklusive Vermarktungsrechte in Europa erlangt wurden, und die gemeinsam mit der VI.P. verwaltet werden. Es sind dies drei neue „managed varieties“ - Äpfel mit Sortenschutz - die mit einem eigenen Markennamen vermarktet werden. Der erste von ihnen ist Cosmic Crisp®, der aus einer Kreuzung von Enterprise mit Honeycrisp, der zurzeit gefragtesten und beliebtesten Sorte in den USA, ist.

Die beiden anderen Sorten, die sich noch in der Projektphase befinden, tragen die Kürzel SK 22 und SK 23. Beide sind schorfresistent, haltbar und robust. Sie sind zur Erweiterung des Angebotes in der zweiten Hälfte der Vermarktungssaison und für weite Transporte nach Übersee gedacht.



Lesen Sie dazu auch einen Bericht in Ausgabe 36/2019 des Fruchthandel Magazins.