VOG: Start der Vier Jahreszeiten- Kommunikationskampagne der Marlene®-Äpfel

Fotos: VOG

Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder ...: Wer kennt das Kinderlied nicht? An ihm orientiert sich die neue Kommunikationskampagne für die „Tochter der Alpen“, wie VOG den Marlene®-Apfel bezeichnet.



Der starke Einfluss der vier Jahreszeiten in der Südtiroler Anbauregion sei ein maßgeblicher Faktor für die Qualität der Marlene®-Äpfel. „Mit Hilfe von Klängen, Bildern, Videos und Interviews wollen wir unseren Kunden in der ganzen Welt ein Bild dessen vermitteln, was in unseren Apfelwiesen beim Übergang von einer Jahreszeit zur nächsten im Wechselspiel von Wärme und Kälte, Ruhe und Betriebsamkeit geschieht”, erklärt Walter Pardatscher, Direktor des VOG-Verbands.

Der neue Marlene®-TV-Werbespot bildet am 22. September den offiziellen Auftakt der neuen Kampagne. In 60 Sekunden wird der Wechsel der Jahreszeiten in den Marlene®-Apfelwiesen in nahtloser, flüssiger Sequenz durch eine Montage ohne Schnitte als zeitraffende Erzählung mit vielen Aufnahmen dargestellt. Er wird in den kommenden Monaten in Italien, Spanien, Malta und Zypern sowohl im Fernsehen als auch im Kino ausgestrahlt werden. Gleichzeitig wird eine umfassende und sämtliche Kommunikationskanäle betreffende Werbekampagne starten. Diese reicht von Out-of-Home-Advertising, über Anzeigen in der lokalen, nationalen und internationalen Presse bis hin zu digitalen Werbeaktionen mit Posts und Stories auf den Social Media Accounts von Marlene® sowie Videos auf YouTube.



Für Marlene® werden zahlreiche neue Inhalte ausgearbeitet, die auf dem Thema der vier Jahreszeiten aufbauen. Außerdem werden die dem VOG-Verband angeschlossenen Apfelbauern den Konsumenten erklären, welche saisonal bedingten Faktoren sich auf die Reifung der Äpfel auswirken.

Die Künstler, die sich im Finale der Initiative zum 25-jährigen Jubiläum durchgesetzt haben, werden in die Kampagne einbezogen. Die Werke, die das Thema der vier Jahreszeiten am besten interpretieren, werden die Etiketten der Verpackungen zum jeweiligen Zeitpunkt für einige Wochen im Jahr schmücken. Zu guter Letzt wird es auch Aktionen innerhalb der Verkaufspunkte geben.