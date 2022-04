VOG: RedPop® by Marlene® nun im Handel verfügbar

Foto: Harad Wisthaler

Vor kurzem startete der Verband der Südtiroler Obstgenossenschaften (VOG) mit dem Verkauf des neuen Markenapfels RedPop®, der im Handel „by Marlene®“ präsentiert wird. RedPop® ist in ausgewählten europäischen Ländern seit der dritten Märzwoche erhältlich.



Zusätzlich zum Verkauf in Europa stehen kommerzielle Tests in Asien und dem Mittleren Osten auf dem Programm. Der VOG, der die exklusiven Vermarktungsrechte für RedPop® besitzt, verfügt in diesem Jahr über eine Menge von etwa 1.900 t. Nachdem im Vorjahr erste Testverkäufe organisiert wurden, erfolgte nun der Start der ersten „richtigen“ RedPop®-Vermarktungskampagne. Die Verkäufe von RedPop®, die noch bis Anfang Juni vorgesehen sind, werden durch strategische Kommunikationsmaßnahmen in Fachmedien sowie durch Verkostungen am Großmarkt bzw. am Verkaufspunkt unterstützt. RedPop® steche mit seiner karminroten, sehr leicht gestreiften Schale sofort ins Auge und passe dank seiner kleinen Fruchtgröße als Snack für jede Gelegenheit in jede Hand. Mit dem sehr süßen Geschmack und einem knackigen Fruchtfleisch erfülle RedPop® perfekt die Bedürfnisse der Konsumenten. Der Apfel habe außerdem eine lange Lagerfähigkeit, sodass er sich bestens für eine Vermarktung in der zweiten Saisonhälfte anbiete.



„RedPop® hat bei den Kunden- und Konsumententests im Vorjahr sehr gute Ergebnisse erzielt. Wir gehen daher optimistisch in unsere erste Vermarktungskampagne. Der Apfel erweitert unser Sortiment mit seinen tollen Geschmackseigenschaften in der zweiten Saisonhälfte und ist damit ein weiterer, wichtiger Bestandteil in unserem Produktportfolio, welches das ganze Jahr über den richtigen Apfel für jeden Geschmack bereithält“, so VOG-Verkaufsleiter Klaus Hölzl. „Der Markteintritt von RedPop® ist gut durchdacht. Der Apfel präsentiert sich als kleines, keckes Produkt, das in jede Tasche passt und sich perfekt als Snack für unterwegs eignet. Im Handel wird RedPop® by Marlene® präsentiert – einer Marke, die international bekannt ist und seit jeher als Synonym für Qualität, Herkunft, Geschmack und Wohlbefinden steht“, ergänzt VOG-Marketingleiter Hannes Tauber.