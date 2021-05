VOG: 150.000 Einkaufstaschen mit Marlene®-Nymphe in ganz Europa

Foto: VOG

Der neue Look von Marlene® begleitet seit Februar Tausende Konsumenten in ganz Europa beim Einkauf. Rund 150.000 Einkaufstaschen tragen das Bild der Nymphe Marlene®, das vom VOG zum neuen Markenauftritt für das 25-jährige Jubiläum der Marke auserkoren wurde. Sie werden in den wichtigsten europäischen Ländern verteilt, in denen die Äpfel präsent sind, so der VOG.



„Die schicke und elegante Tasche ist nicht nur ein nützliches und nachhaltiges Geschenk, sondern wird zum praktischen Einkaufsbegleiter“ sagt Hannes Tauber, Marketingleiter des VOG. „Wir haben die Taschen in den Geschäften der VOG-Mitgliedsgenossenschaften in Südtirol verteilt und gaben sie Kunden, die rund um den Muttertag Marlene®-Äpfel gekaufet haben. Ähnliche Aktionen haben wir bei unseren Händlern in ganz Europa gestartet.“

Im Verlauf des Jubiläumsjahres wird der neue Look von Marlene® noch bis Juli 2021 auf den Aufklebern, den Verpackungen und allen Werbematerialien, wie etwa den Einkaufstaschen.

Die farbenfrohen Einkaufstaschen wurden im April und Mai verschiedenen Marlene®-Einkäufern in den Großhandelsmärkten und den Einzelhandelsketten in Italien zugesandt. Eine ähnliche Werbeaktion wird auch bei Großhändlern in Spanien und den Benelux-Staaten durchgeführt, während im Jordan der Schwerpunkt auf den Obst- und Gemüsemärkten und den Einzelhandelsgeschäften liegt. In Malta findet die Initiative bei Obst- und Gemüsehändlern und in Supermärkten statt.

"Unser Ziel ist es, Kunst in den Alltag der Menschen zu bringen und Kreativität und Lebensfreude zu fördern", so Tauber abschließend.