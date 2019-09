Vier Gewinner mit dem ASIA FRUIT AWARD ausgezeichnet

Foto: ASIA FRUIT LOGISTICA

Rockit Global, der indonesische Importeur Laris Manis Utama, der chinesische Lebensmitteleinzelhändler Yonghui Superstores und der indische Importeur und Gärtnervertrieb Yupaa Group sind auf dem Asiafruit Congress, der während der ASIA FRUIT LOGISTICA in Hongkong stattfindet, mit dem ASIA FRUIT AWARD ausgezeichnet worden.



Rockit Global erhielt den "Marketingkampagne des Jahres"-Preis für seine Kampagne "This little goodness you can hold" in China, die die Zielgruppe von Rockit, die demografische Entwicklung von Kindern (und ihren Betreuern) sowie von vielbeschäftigten Nachwuchskräften, direkt ansprechen sollte. Der Markt ist schnell gewachsen und macht 50 % des weltweiten Umsatzes von Rockit aus.

Das Unternehmen Laris Manis Utama (LMU) gewann den ASIA FRUIT AWARD "Importeur des Jahres". Das vor 23 Jahren gegründete Unternehmen wurde für seinen marktorientierten Ansatz bei der Entwicklung des indonesischen Frischobstimportgeschäfts gwürdigt, das von erheblichen Investitionen getragen wurde. Die LMU hat viel in ihre Logistik- und Kühlketteninfrastruktur investiert und verfügt über modernste Vertriebsstätten in Jakarta und Surabaya. Auch das Netz von Großhandelsniederlassungen in ganz Indonesien wurde ausgebaut, um den Zugang zu hochwertigen importierten und im Inland angebauten Früchten zu verbessern. Das Unternehmen wurde zudem für seine proaktive und strukturierte Vorgehensweise bei der Vermarktung importierter Früchte ausgezeichnet.

Der Preis "Produkthändler des Jahres" ging an Yonghui Superstores, einen der am schnellsten wachsenden Lebensmitteleinzelhändler Chinas. Angesichts des harten Online-Wettbewerbs wurde Yonghui als stationärer Händler ausgezeichnet, der seine Geschäftstätigkeit erfolgreich an die sich ändernden Bedürfnisse der chinesischen Verbraucher angepasst hat.

Der "Impact Award" wurde 2018 ins Leben gerufen, um eine Person, ein Unternehmen oder eine Organisation zu würdigen, die einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Frischwarengeschäfts in Asien geleistet hat. Der "Impact Award" 2019 wurde an den indischen Frischwarenimporteur, -züchter und -distributor Yupaa Group verliehen. Das in Mumbai ansässige Unternehmen wurde für seine Vorreiterrolle bei der Entwicklung von Frischobstimporten auf den indischen Markt sowie für seine Arbeit bei der Förderung der heimischen High-End-Beerenproduktion ausgezeichnet.