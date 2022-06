Venetien: Kirschenerzeuger erwarten eine gute Ernte

Foto: Fruitimprese Veneto

Die Prognosen für die Kirschernte in der italienischen Region Venetien, die noch bis Ende Juli andauern wird, sind aufgrund guter klimatischer Bedingungen vielversprechend. Kleiner Wermutstropfen – aufgrund der Trockenheit können sich die Früchte in ihrer Größe nicht ganz so optimal entwickeln. Nach Angaben des italienischen Instituts für Statistik, Istat, wurden in Venetien im Jahr 2021 auf einer Fläche von 1964 ha 8086 t Kirschen erzeugt. Im Jahr davor waren es 121183 t auf einer Fläche von 2010 ha.



Prägend ist vor allem die Sorte Durone, darunter auch Mora di Verona, die aufgrund ihrer organoleptischen Eigenschaften als die unbestrittene Königin des Gebiets gilt. Wie Stefano Pezzo, Präsident von Fruitimprese Veneto, unterstrich, handele es sich dabei um eine knackige, tiefrote Kirsche, die im Vergleich zu vielen anderen Sorten einen hohen Brix-Zuckergehalt und somit einen ganz besonderen Geschmack habe. Da Kirschbäume in der Region Venetien verstreut und teilweise sehr hoch sind, ist deren Schutz durch Hagelnetze nicht immer möglich. Dies erschwert eine genaue Ernteprognose. Neue Anpflanzungen dagegen sind zwar seltener aber dafür niedriger, um einen wirksamen Schutz vor der Witterung zu bieten und die Produktionskosten in Grenzen zu halten. Die Früchte werden von Hand geerntet. Der Markt, so Pezzo, reagiere trotz guter Qualität bezüglich der Preise nicht sehr gut. „Der internationale Markt hat sich in den letzten Jahren stark verändert, viele Länder wie bspw. Spanien und die Balkanhalbinsel haben ihre Produktion erhöht und ihren Weg in die wichtigsten Märkte Nordeuropas gefunden. Dadurch wurde der Marktanteil der italienischen und insbesondere der venezianischen Erzeugnisse verringert. Um die Produktion zu verbessern, sind Investitionen sowohl in Sorten als auch in Neupflanzungen notwendig. Aber vor allem muss der Wert des Produkts für den Erzeuger erkannt werden, damit er eine angemessene Vergütung erhält, um die Produktionskosten zu decken und neue Investitionen zu tätigen, die heute überlebenswichtig sind“, unterstrich Pezzo. Ncx Drahorad