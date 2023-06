Valencia: Soex 2 und Green Fruits bündeln Kräfte

Manuel Torres, Präsident von Soex 2 (li.) und José Salort, Präsident von Green Fruits Foto: Anecoop

Soex 2, Citrusgenossenschaft mit Sitz in Moncofa (Castellón), hat eine einjährige, verlängerbare Kooperationsvereinbarung mit Green Fruit, Genossenschaft 2. Grades, unterzeichnet, in der wiederum Coopcisa, Coopego, Novacitrus, Copal und Alzicoop zusammengeschlossen sind. Beide Unternehmen gehören zur Anecoop-Gruppe.



Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Green Fruits 100 % der Produktion von Soex 2 vermarkten, die sich derzeit auf rund acht Mio kg Obst, vor allem Clementinen, beläuft. Das bedeutet, dass das Volumen von Green Fruits in den kommenden Kampagnen bei rund 130.000 t Citrus, das Hauptprodukt, sowie Kakis und Avocados liegen wird. Was die Konfektion der Produkte angeht, so werden Synergien zwischen den Packhäusern der jeweiligen Unternehmen geschaffen, indem die Aktivitäten beider an die Bedürfnisse der Saison angepasst werden, um effizienter zu arbeiten und Kosten zu senken.



Green Fruits entstand im April 2018 aus dem Zusammenschluss von drei O+G-Unternehmen: Cooperativa Citrícola de La Safor/Gandía, S.A.T. Novacitrus/Oliva und Cooperativa Agrícola de Pego/ Alicante, die beschlossen, ihre Kräfte zu bündeln, um ihr Management und Wachstum zu optimieren. 2021 schloss sich Copal mit Sitz in Algemesí an und im Oktober 2022 wurde der Beitritt von Alzicoop aus Alzira genehmigt. Das Geschäftsjahr 2021-2022 wurde mit einem Vermarktungsvolumen von 110.000 t abgeschlossen.



Die 1964 gegründete Genossenschaft Soex 2 hat sich von Anfang an mit dem Citrusanbau beschäftigt und sich auf die in diesem Gebiet heimische Sorte Clemenules spezialisiert. Das Unternehmen verfügt in Xilxes über eine 3.700 m2 große Anlage, die Ende 2019 nach einem Modernisierungsprojekt zur Anpassung an die Produktionskapazität eingeweiht wurde. Anecoop/ds