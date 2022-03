Ukrainisches Nationales Agrarforum tritt Copa Cogeca bei

Copa-Präsidentin Christiane Lambert sagte: "Es ist eine große Ehre, die Ukraine in der landwirtschaftlichen Familie von Copa willkommen zu heißen. Diese Entscheidung wurde von den Mitgliedern von Copa und Cogeca einstimmig und in Rekordzeit getroffen. In Anbetracht der Situation ist es eine symbolische und emotionale Entscheidung. Es ist unsere Art, offiziell unsere Unterstützung in dieser schweren Zeit, die das Land getroffen hat, zu zeigen. Wir wissen um das ukrainische Engagement. Jeden Tag erreichen uns Bilder. Als Präsident von Copa und in meiner persönlichen Eigenschaft möchte ich mit großem Ernst unsere Solidarität mit dem ukrainischen Volk und mit Ihnen, den ukrainischen Landwirten, bekräftigen."



Der Präsident von Cogeca, Ramon Armengol, sagte: "Ich möchte der Ukraine die aufrichtigste Solidaritätsbotschaft der europäischen landwirtschaftlichen Genossenschaftsbewegung an die gesamte ukrainische landwirtschaftliche Gemeinschaft übermitteln. Wir empfinden die Aggression, die Land und Menschen erleiden, als unsere eigene. Wenn wir sehen, wie Familien ihre Dörfer und Häuser verlassen, fühlen wir sie als die unseren. Wenn wir sehen, dass diese Familien gezwungen sind, sich zu trennen und ins Exil zu gehen, sehen wir sie als unsere eigenen. Fühlt euch nicht allein, wir sind bei euch, wir werden euch auf jede erdenkliche Weise helfen.“



Ungeachtet der Situation, in der sich die Ukraine und auch die Landwirte befinden, betonte Mariia Dudikhihr, Direktor des Ukrainischen Nationalen Agrarforums (UNAF) ihr volles Engagement für die Arbeit von Copa Cogeca: "Ich möchte unseren Respekt für die Entscheidung aussprechen, die es UNAF ermöglicht, sich Copa Cogeca als Partnerorganisation anzuschließen. Leider geschieht dies vor dem Hintergrund des andauernden Krieges in der Ukraine, für den unser Land einen hohen Preis zahlen muss." Sie wies auch auf ihre Sorge um die Ernährungssicherheit in der Ukraine und weltweit hin, da dieser Konflikt die Landwirte daran hindere, ihre Arbeit in gewohnter Weise weiterzuführen. Zudem wies sie auf die zahlreichen Schwierigkeiten hin, mit denen die ukrainischen Landwirte derzeit konfrontiert seien, insbesondere auf den Mangel an Treibstoff, Saatgut und anderen für die Fortsetzung ihrer landwirtschaftlichen Tätigkeit erforderlichen Betriebsmitteln.