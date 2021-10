Ukrainische Walnussexporte werden um 45 Prozent steigen

Foto: Pixabay

Das Portal „EastFruit“ informiert, dass die Ausfuhr von Walnüssen aus der Ukraine in der kommenden Saison 2021/22 auf etwa 108.000 t geschätzt wird. Das ist 45 % mehr als in der vorherigen Saison. Diese Prognose basiert auf Aussagen des AgroPortals unter Berufung auf eine vom US-Landwirtschaftsministerium (USDA) veröffentlichte Studie.



Der Export von Walnüssen findet in der Regel zwischen Oktober und Mai statt.

In der vergangenen Saison waren die ukrainischen Walnussexporteure laut Branchenkreisen von einem Rückgang der weltweiten Nachfrage infolge von Covid-19 betroffen. Am Ende der Saison 2020/21 werden die Ausfuhren auf rund 74.000 t geschätzt, was einem Rückgang von 29 % gegenüber 2019/20 entspricht, als die Ukraine 105.000 t auf den ausländischen Markt lieferte.

Der Binnenverbrauch an Walnüssen wird in der Saison 2021/22 bei 31.000 t liegen, das sind 6 % weniger als in der vorangegangenen Saison.



Anzumerken ist, dass in der Saison 2020/21 der Nussverbrauch allein in der Ukraine bei 33.000 t lag, was einem Anstieg um das 1,6-fache entspricht. Allerdings sind Walnüsse in der Ukraine kein Grundnahrungsmittel, sodass ihr Verbrauch je nach Einkommensniveau der Verbraucher schwankt, so „EastFruit“. Dr. Henriette Ullmann