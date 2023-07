Trauben: Ernte von kernlosen Sorten in Spanien und Italien gestartet

Foto: A. Schweinsberg

Die nordafrikanische Traubensaison neigt sich dem Ende entgegen. Sowohl aus Ägypten als auch aus Marokko erreichen letzte Zufuhren kernloser roter wie auch heller Trauben den europäischen Markt. Inzwischen ist die Ernte des kernlosen Sortiments sowohl in Spanien wie auch Italien gestartet.



Das Angebot begrenzt sich noch auf die frühen Anbaugebiete, aber in den kommenden Wochen werden nach und nach weitere Produzenten und Anbaugebiete in die Vermarktung einsteigen. In dem Zuge ist zu erwarten, dass sich die Preise von dem bisherigen Niveau lösen werden. Allerdings sind die Wetterextreme in den Produktionsgebieten auch nicht spurlos an Tafeltrauben vorbeigegangen. Die Ernte soll schmaler als ursprünglich erwartet ausfallen. Darüber hinaus kann auch auf kernige Sorten wie Viktoria und Black Magic aus Italien zurückgegriffen werden. Die Erntemengen steigen allmählich an und die Preise an den Ursprungsmärkten und an den deutschen Großmärkten haben nachgegeben. In den Spurmarktketten werden italienische Trauben in der aktuellen 27. Woche stärker beworben. Dabei wird vor allem auf Victoria und Black Magic gesetzt. Italienische Trauben werden in Aktionen ab 2,77 Euro/kg angepriesen.



