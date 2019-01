Total Produce: Messeauftritt wird klimaneutral

In Zusammenarbeit mit Vita, einem irischen Entwicklungspartner, der mit Gemeinden in Afrika zusammenarbeitet, um Hunger und Klimawandel zu bekämpfen, hat sich Total Produce nach eigenen Angaben verpflichtet, die CO 2 -Emissionen im Zusammenhang mit der Ausstellung in der Messe Berlin und der Anreise zur Messe durch Investitionen in CO 2 -Zertifikate auszugleichen.



Im Rahmen dieser Initiative berechnet und summiert Vita unabhängig die geschätzten CO 2 -Emissionen, die mit dem Bau und Betrieb des Total Produce-Standes, der Fern- und Kurzstreckenfahrt zur Veranstaltung und der Unterkunft für alle Teilnehmer von Total Produce verbunden sind. Total Produce hat sich verpflichtet, in CO 2 -Kredite zu investieren, die dem Wert der von Vita geschätzten Gesamtmenge an CO 2 -Emissionen entsprechen, aus deren Einnahmen Vita-Projekte finanziert werden, um Wasserpumpen und Öfen bereitzustellen, die der Versorgung der Gemeinden in Afrika mit sauberem Wasser dienen und gleichzeitig Holzverbrennung, wasserbedingte Krankheiten und unnötige Arbeit für afrikanische Frauen und Kinder reduzieren. Vincent Dolan, Group Marketing Director: „In Zusammenarbeit mit Vita sind wir von Total Produce bestrebt, die Auswirkungen der CO 2 -Emissionen, die mit unvermeidlichen Reisen innerhalb eines globalen Konzerns verbunden sind, weiter zu reduzieren und gleichzeitig zu lohnenden Projekten zur CO 2 -Reduktion und zum Wasserschutz in Afrika beizutragen.“