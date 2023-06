Tomeco beliefert alle flämischen Aldi-Filialen mit Mini-Wassermelonen aus dem Gewächshaus

Wenn man an die Coöperatie Hoogstraten denkt, dann kommen einem in erster Linie wohl Gewächshausprodukte wie Tomaten oder Erdbeeren in den Sinn, aber man würde wohl kaum an an Wassermelonen denken. Zu Unrecht. Denn im feuchtwarmen Klima der Gewächshäuser gedeihen sehr wohl auch diese tropischen Früchte. Das stellt das ansonsten auf die Tomaten- und Gurkenzucht spezialisierte Mitgliedsunternehmen Tomeco seit rund einem Jahr mit seinen Mini-Wassermelonen unter Beweis.



2021 begann Tomeco laut Marketingleiter Tom Verdonck mit ersten Versuchen, die auch vielversprechend waren. So vielversprechend, dass man seit vorigem Jahr im Rahmen eines lokalen Vertriebsmodells auch einen leistungsfähigen Partner im Lebensmitteleinzelhandel gefunden hat. Aldi Belgien hat sich zu dem ‚Local-for-local-‚Modell bekannt und nahm in der Vergangenheit bereits einen großen Teil der Mini-Wassermelonen unter der Marke ‚Tomélon‘ ab. Nun sollen alle flämischen Aldi-Filialen mit den Mini-Wassermelonen beliefert werden.



„Wir haben gesehen, dass dieses Produkt bei unseren Kunden sehr beliebt ist", sagt Kilian De Geyter, Category Manager Obst & Gemüse bei Aldi Belgien. „In diesem Sommer freuen wir uns, einen Schritt weiter zu gehen und die Wassermelone exklusiv in allen flämischen Aldi-Filialen anzubieten." Für den Anbau der Mini-Wassermelone wurde in diesem Jahr ein größeres Gewächshaus in Nevele gewählt. Dadurch kann das Angebot im Vergleich zum vergangenen Jahr verdoppelt werden. m.s.



