Thessaloniki: „Dies ist das erste Jahr mit unserer eigenen Kiwi-Produktion“

Foto: Protofanousi

Die griechische Kiwi-Saison hat begonnen. Sie wird auf rund 280.000 t geschätzt. Das Fruchthandel Magazin sprach mit George Kalitsis, Export-Direktor beim Unternehmen Protofanousi mit Sitz in Thessaloniki über aktuelle Produkte und Märkte.



In Europa beginnt die Wintersaison. Was sind Ihre Hauptprodukte für den Export in den kommenden Monaten?

Wir exportieren seit Anfang September Trauben. Ich glaube, dass wir bis Ende November liefern werden. Hauptsächlich haben wir Sorten ohne Kerne im Programm. Die Kiwi-Saison begann Ende Oktober und wird wie üblich bis Ende Mai dauern. Unser Unternehmen befindet sich in Familienbesitz und ist heute der größte griechische Verpacker und Exporteur von Kiwis und Kirschen. Wir arbeiten eng mit einer Gruppe von etwa 500 Produzenten zusammen.



Was erwarten Sie für die kommende Kiwi-Saison, wann ist PROTO gestartet?

Dies wird das erste Jahr mit unserer eigenen Kiwi-Produktion sein. Etwa 70 t stehen jetzt zur Verfügung. Es werden aber noch mehr Früchte kommen, da das Unternehmen bisher 15 ha grüne Kiwi in den Regionen Kavala und Pieria gepflanzt hat. Die Kiwi-Ernte hat langsam begonnen. Anfang November ist die Ernte aber in vollem Gange. Für die Saison 2020/21 wird eine Produktionssteigerung von etwa 10 % erwartet, wobei die griechische Produktion auf 280.000 t geschätzt wird. PROTO plant, Marktführer bei griechischen Kiwis mit qualitativ hochwertigen Früchten, die von November 2020 bis Mai 2021 verfügbar sind, zu werden. g.b.



