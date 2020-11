The Greenery/Interview: Mehr Spielraum für zukunftsorientierte Strategien

Foto: The Greenery/Peter Roek

Der führende niederländische Obst- und Gemüsevermarkter The Greenery hat einen längeren Umstrukturierungsprozess durchlaufen. Dahinter steht das Ziel, sich in Zukunft noch flexibler an die internationalen Märkte und die Vorgaben der Einzelhandelskunden anpassen zu können. Zu diesem Zweck wurden die Geschäftsbereiche The Greenery Growers, The Greenery Logistics und The Greenery Retail implementiert.



Wie wirkt sich dies auf die Wettbewerbsposition des Unternehmens aus, vor allem im hart umkämpften deutschen Markt? „Entscheidend ist, dass innerhalb von The Greenery Growers nun für jede Produktgruppe eine kundenspezifische Anpassung möglich ist. Die Zusammenarbeit und Organisation der Genossenschaft und der Organisation von The Greenery Growers wurde dahingehend modifiziert, dass die Züchter nun sowohl einzeln als auch als Gruppe mit The Greenery zusammenarbeiten können. Das Resultat ist mehr Spielraum und Flexibilität für die Entwicklung und Umsetzung zukunftsorientierter Strategien“, sagt Sjraar Hulsman Sales Director Europe im Interview mit dem Fruchthandel Magazin. Erosionsprozesse, wie sie bei anderen genossenschaftlichen Vermarktern jüngst zu beobachten waren, sieht Hulsman bei The Greenery nicht gegeben. Alle Pläne seien mit den Betrieben geteilt und später auf Ebene der Produktgruppe ausgearbeitet worden. „Unsere Züchter unterstützen daher den eingeschlagenen Kurs voll und ganz.“ m.s.



Wie Sjraar Hulsman über die Positionierung im deutschen Markt, Digitalisierung in Krisenzeiten und den Brexit-Prozess denkt, lesen Sie bitte im ausführlichen Interview in Ausgabe 46/2020 des Fruchthandel Magazins.