The Greenery: Sweet Sensation-Erzeuger zufrieden mit Ergebnissen - Spargel startet langsam

Foto: ExQuisine/AdobeStock

In dieser Saison erzielte Sweet Sensation einen durchschnittlichen Bruttopreis von 1,28 Euro pro Kilo, gegenüber 1,16 Euro pro Kilo in der vergangenen Saison. Dieser Durchschnittspreis beweist laut The Greenery, dass Sweet Sensation auf dem Markt als Premium-Birne akzeptiert wird.



Auch Sweet Dored hat dieses Jahr ein gutes Ergebnis erzielt. Der durchschnittliche Bruttopreis lag in dieser Saison bei 1,12 Euro pro Kilo, gegenüber 0,98 Euro im Vorjahr. Der Durchschnittspreis pro Kilo lag insgesamt (auch bei der Verarbeitungsindustrie) um 0,17 Cent höher als der Durchschnittspreis in der vergangenen Saison. Das sei vor allem darauf zurückzuführen, dass die Klasse II von den besseren Preisen auf dem gesamten Birnenmarkt profitieren konnte.



Die Qualität des Spargels sei in diesem Jahr hervorragend. Dennoch begann die Spargelsaison nur langsam. "Die Nachfrage nach Gewächshausspargel war gering, sodass die Preise im Vergleich zu dem Aufwand, der betrieben wurde, unterdurchschnittlich waren. Buchstäblich wegen der hohen Benzinpreise", erklärt Theo Jegerings, Verkäufer für Spargel bei The Greenery Growers. Ab der KW 11 nahmen die Einzelhändler Spargel in ihr Sortiment auf, und der Absatz hielt mit dem wachsenden Angebot Schritt. "Für die nächsten 14 Tage ist vorerst recht kaltes Wetter mit Nachtfrost vorhergesagt. Dadurch wird sich das Angebot an Spargel aus den Minitunneln und unter Schwarzfolien verlangsamen", prognostiziert Walter Gubbels, Vorsitzender des Arbeitskreises Spargel von The Greenery Growers. "Hinzu kommt, dass das Angebot an Spargel aus Gewächshäusern und beheiztem Anbau jetzt rapide zurückgeht und seinen Höhepunkt längst überschritten hat. Folglich wird es vor Ostern sicherlich keine Angebotsspitze geben, während wir eine Nachfragespitze erwarten. Es wird eine Herausforderung sein, Angebot und Nachfrage aufeinander abzustimmen", sagt Theo Jegerings. "Wir erwarten die Angebotsspitze gegen KW 20, auf jeden Fall vor Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Das hängt natürlich von den Wetterbedingungen ab.“