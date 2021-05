The Greenery: Sweet Sensation-Erzeuger schließen weitere erfolgreiche Verkaufssaison ab

Sowohl für Sweet Sensation als auch für Sweet Dored konnte in den vergangenen Jahren ein solider Kundenstamm aufgebaut werden. Alle Handelskunden aus den Vorjahren haben die Birne auch in dieser Saison wieder in ihre Regale aufgenommen. Der Hauptgrund dafür ist laut The Greenery der Geschmack, der im Test erneut besser abschnitt als bei allen anderen roten Birnensorten.



Darüber hinaus wurde die Kundenbasis mit Blick auf das Volumenwachstum mit Einzelhandelskunden in verschiedenen europäischen Ländern verbreitert. Der Absatz stieg vor allem in den Niederlanden stark an. Die Birne war u.a. in den Supermärkten PLUS, Albert Heijn und Jumbo erhältlich.

In dieser Saison erzielten wir einen durchschnittlichen Bruttopreis von 1,16 Euro/kg, verglichen mit 1,17 Euro/kg in der vergangenen Saison. Seit der Markteinführung war der Durchschnittspreis für Sweet Sensation kaum von der Saison abhängig, während die Preise für freie Sorten weitaus größere Schwankungen aufwiesen. Dies zeigt, dass Konzeptsorten in Kombination mit einer gut durchdachten Marketingkampagne und der richtigen Verkaufsstrategie eine willkommene Ergänzung zum gängigen Segment darstellen, so The Greenery. Auch Sweet Dored erzielte in diesem Jahr ein gutes Ergebnis. Der Brutto-Mittelpreis lag in dieser Saison bei 0,98 Euro/kg, im Vergleich zu 0,97 Euro/kg in der vergangenen Saison.