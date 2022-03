The Greenery: Recycelbare Verpackungen für Kiwis

Foto: The Greenery

Die neue Verpackung, die in den Niederlanden zum Einsatz kommt, besteht laut The Greenery aus Karton, wodurch bald 11.000 kg Plastik pro Jahr eingespart werden können. Um das umzusetzen, sei auch eine neue Maschine im Einsatz. An diesem Projekt arbeitete das Unternehmen gemeinsam mit Zespri und Skillpack.



Susanne Macdonald, Projektleiterin RDC, The Greenery: „Es ist sinnvoll und wichtig, bereits jetzt zu investieren. Laut dem neuen Verpackungsgesetz dürfen keine Hybridverpackungen mehr verwendet werden.“

Eline Voigt, Account Manager Retail Benelux, Zespri, ergänzt: "Das Unternehmen hat sich für 2025 das Ziel gesetzt, dass alle Verpackungen recycelbar, wiederverwendbar oder kompostierbar sein sollen. In Belgien haben wir bereits im vergangenen Jahr mit plastikfreien Verpackungen begonnen. Wir freuen uns, dass wir diese hochwertige Verpackung nun auch in den Niederlanden anbieten können.“

Zunächst sollte eine Verpackungsmaschine für Tomaten auch bei Kiwis zum Einsatz kommen. Da Kiwis im Gegensatz zu Tomaten aber eher oval sind und zudem fünf verschiedene Verpackungen anstatt nur einer benötigt werden, musste eine neue Verpackungslinie mit Skillpack entwickelt werden, erklärt André van Stee, Small Pack Manager, The Greenery. Bis zu 70 Trays pro Minute können verarbeitet werden. Darüber hinaus entwickele The Greenery eine Abfüllmaschine, die die Kiwis automatisch in die Trays lege.