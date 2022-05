The Greenery: „Neue Struktur hat Verkäufen an LEH zusätzlichen Auftrieb gegeben“

Die Geschäftsbereiche von The Greenery wurden in The Greenery Growers, The Greenery Logistics und The Greenery International aufgeteilt. Wie die einzelnen Bereiche arbeiten, stellt das Unternehmen in einer vierteiligen Serie vor, angefangen mit The Greenery International, das am 1. Februar 2022 durch den Zusammenschluss verschiedener Geschäftsbereiche wie Hagé International und Retail gegründet wurde.



Der kaufmännische Leiter Pieter van Pelt erklärt: „Dank unserer klaren Ausrichtung erhalten unsere Kunden die richtige Aufmerksamkeit. Das trägt Früchte. Unser Team spricht die Sprache der Kunden und Lieferanten. Das sorgt dafür, dass wir schnell auf die Chancen am Markt reagieren können.“ The Greenery International liefere eine breite Palette niederländischer und importierter Produkte an Einzelhändler, Großhändler, Exporteure, Verarbeiter und Online-Kunden in Europa. Darüber hinaus werden verschiedene Märkte und Kunden bedient. „Die Trennung der Aktivitäten hat für die Kunden eine Reihe von Veränderungen mit sich gebracht“, so van Pelt. In der Vergangenheit habe man für die Einzelhandelskunden einen Ansprechpartner gehabt, der für das gesamte Paket verantwortlich war. Jetzt sei dies an die Nachfrage der Kunden angepasst worden. Neben einem operativen Ansprechpartner für die tägliche Koordination habe der Produktspezialist auch direkten Kontakt mit dem Kunden. Dies gewährleiste eine Konzentration und kurze Kommunikationswege.



„Wir setzen uns auch für eine weitere Digitalisierung ein, um die Dinge intelligenter und besser zu organisieren. Aus diesem Grund haben wir im vergangenen Jahr begonnen, den Webshop von The Greenery zu nutzen. Über diesen Kanal können unsere Kunden nun rund um die Uhr ihre Produkte bestellen. Das gibt unseren Vertriebsaktivitäten einen weiteren Schub.“ Weiter betont er: „Unsere Rolle hat sich geändert. Unsere Lieferanten rücken immer näher an den Endkunden heran, aber das macht unsere Rolle nicht weniger wichtig. Preiserhöhungen und Transportverzögerungen sind an der Tagesordnung. Dies macht die Rolle eines Dienstleisters noch wichtiger. Die Kunden brauchen mehr denn je einen zuverlässigen Lieferanten.“ The Greenery International sei bestrebt, in dieser Hinsicht eine vollständige Palette anzubieten. „Wir waren schon immer groß in Produktgruppen wie Fruchtgemüse, Steinobst, Trauben, Melonen und Feldgemüse. Wir haben auch einen hohen Anteil an Produkten wie Knoblauch, Avocados und Kiwi. Wir haben das Sortiment für den Handel und Großhandel erweitert."