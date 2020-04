T&G Global: Unterstützung für Kleinunternehmen, Logistiker und Häfen

Foto: T&G Global

Am 28. und 29. April wurde die Baltic Spring im Hafen von Napier mit 31 Mio JAZZ-, Braeburn- und Pink Lady-Äpfeln beladen. Das Kernobst soll in Belgien gelagert werden, bevor es in den Niederlanden und Deutschland für den Verkauf in ganz Europa umgepackt wird.



Craig Betty, Director of Operations bei T&G Global, sagt: "Im derzeitigen Klima konnten wir uns nicht nur auf unser übliches Verschiffungsprogramm verlassen und mussten alles tun, um unsere Erzeuger zu unterstützen und ihre Früchte auf die Märkte in Europa zu bringen. Also haben wir alle Register gezogen. Wir haben 5.400 Paletten im Einsatz.“



Während des chinesischen Lockdowns kam es in den Häfen zu Staus, weswegen die Container dort nicht so schnell wie üblich zur Wiederverwendung umgeschlagen werden konnten. Zudem wurde die Zahl der Arbeitskräfte reduziert, was die Schiffsabfahrten in diesem Zeitraum verringerte. Diesen Auswirkungen wolle man bei T&G Global entgegenwirken.



„Es war eine gewaltige Anstrengung. Wir haben Teammitglieder aus unserem europäischen und neuseeländischen Geschäft zusammenarbeiten lassen, darunter 13 Packhäuser in Nelson und Hawke's Bay. Das vermittelt eine Vorstellung von der Menge an Äpfeln, über die wir hier sprechen“, so Craig Betty.