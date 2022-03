T&G Global startet mit Jazz-Äpfeln aus Neuseeland in Exportsaison

Foto: T&G Global

Mit der Verladung erster neuseeländischer JAZZTM-Äpfel im Hafen von Nelson ist die BayWa Global Produce Tochter T&G Global in die diesjährige Exportsaison gestartet. Optimale Wachstumsbedingungen während der Vegetation haben hinsichtlich Farbe und Größe qualitativ hochwertige Früchte heranwachsen lassen, so das Unternehmen. Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen sollen bis zum Saisonende 36.000 t neuseeländische JAZZTM-Äpfel die Verbraucher in Europa, Großbritannien, Nordamerika und Asien erreichen.



„Die gesamte Branche steht in diesem Jahr vor bedeutenden Herausforderungen“, sagt Craig Betty, Global Director of Operations bei T&G. „Gemeinsam mit unseren Erzeugern werden wir alle Hebel in Bewegung setzen, damit wir diese ausgezeichneten Qualitäten auch ernten, verpacken und verladen können.“ Insbesondere die begrenzte Arbeitskräfteverfügbarkeit und fortgesetzte Logistikengpässe beeinflussen die diesjährige Saison.

„Dem europäischen Markt kommt in der Vermarktung dieses Premium-Apfels eine besondere Bedeutung zu, weshalb wir die strategische Entscheidung getroffen haben mit unserem diesjährigen Export-Programm hier zu starten“, sagt Rachel Stotter, Director of Sales bei T&G. „Die jetzigen Verladungen in Richtung Europa werden für einen nahtlosen Übergang sorgen und garantieren damit eine ganzjährige Verfügbarkeit für die Verbraucher.“

Im vergangenen Jahr wurde der Markenauftritt von JAZZTM für eine noch differenziertere Positionierung im Markt überarbeitet und im Rahmen einer globalen Marketingkampagne bei Kunden und Verbrauchern etabliert, heißt es weiter. Hierauf wird T&G in dieser Saison mit gezielten Marketing-Aktivitäten und der Stärkung nachhaltiger Verpackungen weiter aufbauen. 2021 wurden bereits 3,5 Mio Vollpappe-Foodtainer in Europa verkauft. Daran wird T&G in dieser Saison anknüpfen, um dem selbstgesteckten Ziel von 100 % recycelbaren Verpackungen bis 2025 ein weiteres Stück näher zu kommen, so das Unternehmen abschließend.