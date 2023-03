T&G Global: Neuseeländische Apfelsaison ist gestartet

Foto: BayWa Global Produce GmbH

Mit der Ernte der Frühsorte Poppi™ und Royal Gala ist die BayWa Global Produce Tochter T&G Global in die diesjährige neuseeländische Apfelsaison gestartet. Schon bald werden Früchte der Premium-Marken JAZZ™ und Envy™ mit Exporten an Kunden und Konsumenten in Asien und in Europa folgen, so das Unternehmen.



Trotz des Zyklons Gabrielle, der Teile der Nordinsel im Februar schwer getroffen hat, erwartet T&G eine Ernte mit guten Qualitäten. "Einige Apfelanlagen in unseren Anbaugebieten Hawke's Bay und Gisborne hat das Unwetter schwer in Mitleidenschaft gezogen, andere wiederum sind völlig intakt. Die bisher geernteten und verladenen Früchte zeigen eine gute Qualität, auf die sich Apfelfans in der ganzen Welt freuen dürfen“, sagt Craig Betty, Director of Operations bei T&G. „Die Ernte wird noch bis in den April andauern, sodass unsere Premium-Äpfel JAZZ™ und Envy™ in den kommenden Wochen weiterhin eine gute Farbe und Größe entwickeln können.



Um sich selbst ein Bild von der Lage vor Ort zu machen, hat Benedikt Mangold, CEO von BayWa Global Produce, die betroffene Region besucht und mit den Menschen vor Ort gesprochen. „Welche Naturgewalten bei diesem Unwetter gewirkt haben, lässt sich beim Anblick der Schäden in der Region Hawke’s Bay nur erahnen“, sagt Mangold. „Die Mentalität der Neuseeländer Dinge anzupacken, schnell Lösungen zu finden und trotz dieser schwierigen Situation positiv nach vorne zu blicken, hat mich sehr beeindruckt. Umso mehr freut es mich, dass wir trotz der Auswirkungen des Zyklons auch in der Region Hawke’s Bay Früchte in Premium-Qualität ernten können.“



Anders als in Teilen der Nordinsel Neuseelands sind die Apfelanlagen in den Anbaugebieten Nelson und Central Otago auf der Südinsel vom Sturm komplett verschont geblieben.

Auch das neu errichtete Packhaus in Whakatu in der Hawke’s Bay hat den Zyklon schadlos überstanden. „Mit dieser Anlage werden wir in Kürze eines der größten Packhäuser der Südlichen Hemisphäre in Betrieb nehmen“, sagt Craig Betty. „Die neue, hochmoderne Technik wird uns in die Lage versetzen, das Beste aus der Ernte der Region herauszuholen, damit Verbraucher in über 60 Märkten der Welt heute und in Zukunft beste Früchte in Premium-Qualität genießen können.“



