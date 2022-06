T&G Global: Erntefrische Jazz-Äpfel aus Neuseeland im europäischen Handel

Foto: BayWa Global Produce

Craig Betty, Director of Operations bei T&G Global, freut sich, dass die neuseeländischen Jazz™ Äpfel dieser Saison von außergewöhnlicher Qualität sind und sich durch eine satte Färbung und einen erfrischend spritzig-süßen Geschmack auszeichnen. Angebaut werden sie in den Regionen Hawke's Bay, Gisborne, Nelson und Otago.



Die Apfelproduktion von T&G wird von Kaitiakitanga (was in der Sprache der Maori „Fürsorge und Schutz“ bedeutet) geleitet. Dabei handelt es sich um ein Nachhaltigkeitskonzept, das die Umwelt, Ressourcen, Menschen und Produkte als Bewahrer ihrer Zukunft respektiert und pflegt.

In dieser Saison stellt T&G nachhaltigere Verpackungsformate her, um das Snack-Angebot zu unterstützen und das Nachhaltigkeitsziel des Unternehmens zu erreichen, bis 2025 auf 100 % recycelbare Verpackungen umgestellt zu haben. „Nachhaltigkeit ist in unserem Geschäft von zentraler Bedeutung und es ist unser Ziel, unseren Beitrag zu einer gesünderen und nachhaltigeren Zukunft zu leisten. In diesem Jahr werden wir voraussichtlich mehr als vier Mio Jazz™-Kartonverpackungen in Europa verkaufen, und darauf wollen wir in Zukunft weiter aufbauen."

Um die Ankunft der in Neuseeland angebauten Jazz™ Äpfel in Europa zu feiern, startet T&G eine umfangreiche Marketingkampagne, einschließlich einer speziellen Kampagne zum Schulanfang in Belgien und Deutschland, Aktivitäten in den sozialen Medien, Verkostungsaktionen bei bedeutenden Veranstaltungen und Online-Marketingaktivitäten in den europäischen Schlüsselmärkten.